ICONSPORT_282991_0134

Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM

OM22 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
3
L'OM a concédé un sévère 0-3 à domicile face à Liverpool ce mercredi soir. Difficile de voir des points positifs, mais la prestation d'un joueur a fait réagir Daniel Riolo de manière musclée.
« Beau à voir, mais peu efficace », a envoyé L’Equipe. « Malgré toute sa bonne volonté, l’ex-Rennais a eu du mal à exister », a confié La Provence. Amine Gouiri, de retour de blessure pour aider l’OM en Ligue des Champions, n’a pas pu assumer sa place de titulaire sur le front de l’attaque marseillaise. Si Mason Greenwood s’est démené et a semblé le seul joueur capable de faire mal à la défense de Liverpool, l’international algérien était perdu et à court de solution. Et sans parler du défi physique dans lequel il a explosé à chaque fois qu’il a tenté de faire la différence individuelle, s’écroulant plusieurs fois dans la surface pour ne pas avoir tenu le duel.

Daniel Riolo s'en prend à Amine Gouiri

Le constat est sans appel pour Daniel Riolo, pour qui Amine Gouiri est un bon joueur de Ligue 1, mais ça s’arrête là. « Dans l’état d’esprit il n’y a aucun problème du côté de l’OM. Mais la peur de prendre un risque, c’est ça qui a donné cette espèce de bouillie de football. Là, ce soir de la trouille, un manque d’initiative. Certains joueurs qui apparaissent comme des enfants. Et je suis désolé, Amine Gouiri, il n’a pas encore montré qu’à ce niveau-là, il était de taille. Moi, j’ai vu un enfant, il a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives. Même quand il était dans la surface et qu’il y avait un peu de monde autour de lui, il lui manque un truc, comme un enfant », a livré le consultant de l’After Foot, pour qui l’attaquant de l’OM n’a clairement pas le volume et l’impact d’un joueur capable de faire mal à la défense de Liverpool.
Le diagnostic fait mal à l’heure où cette défaite met Marseille dans une position compliquée au classement, avec toujours une possibilité de se qualifier. Mais un match à Bruges qui vaudra de l’or face à une équipe belge qui jouera tout simplement sa place pour ces barrages. Et sur ce match, l’OM aura clairement besoin que ses enfants grandissent rapidement pour répondre à la pression et au défi physique du plus haut niveau européen.

Lire aussi

OM : Mason Greenwood, le divorce est définitifOM : Mason Greenwood, le divorce est définitif
OM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les nomsOM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les noms
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_282770_0018
OL

Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick

ICONSPORT_282550_0061
LOSC

Lille écarte Ethan Mbappé !

ICONSPORT_215939_0089
OL

L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor

ICONSPORT_259368_0269
OM

Abdelli trop cher, l'OM menace de tout annuler

Fil Info

22 janv. , 11:00
Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick
22 janv. , 10:40
Lille écarte Ethan Mbappé !
22 janv. , 10:20
L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor
22 janv. , 10:00
Abdelli trop cher, l'OM menace de tout annuler
22 janv. , 9:40
Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos
22 janv. , 9:20
La LFP plombe l’ASSE
22 janv. , 9:00
Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France
22 janv. , 8:40
Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise
22 janv. , 8:20
Dro Fernandez et le PSG, deux mauvaises nouvelles

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

Mais ferme là donc avec tes insinuations à 2 balles.L.E est autrement plus intelligent que toi.Donnaruma est parti parce que lui et son agent ont fait du chantage auquel le PSG n'a pas cédé

Hugo Ekitike a broyé l’OM, Samir Nasri applaudit

c'est vraiment des visionnaires au psg mdrrr

Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM

Gouiri bon joueur de ligue 1 pas plus...

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

C’est ENRIQUE qui l’a choisi ,il voulait se débarrasser de DONNARUMA à tout prix,je pense qu’il commençait à prendre trop de place.Pas facile pour lui de se dédire.

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

c'est vrai que dijaya on le voit jamais sur les articles de l'OL cette truffe

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading