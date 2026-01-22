Un enfant a été retrouvé dans le 11 de départ de l'OM

L'OM a concédé un sévère 0-3 à domicile face à Liverpool ce mercredi soir. Difficile de voir des points positifs, mais la prestation d'un joueur a fait réagir Daniel Riolo de manière musclée.

Beau à voir, mais peu efficace », a envoyé L’Equipe. « Malgré toute sa bonne volonté, l’ex-Rennais a eu du mal à exister », a confié La Provence. Amine Gouiri, de retour de blessure pour aider l’OM en », a envoyé L’Equipe. «», a confié La Provence. Amine Gouiri, de retour de blessure pour aider l’OM en Ligue des Champions , n’a pas pu assumer sa place de titulaire sur le front de l’attaque marseillaise. Si Mason Greenwood s’est démené et a semblé le seul joueur capable de faire mal à la défense de Liverpool, l’international algérien était perdu et à court de solution. Et sans parler du défi physique dans lequel il a explosé à chaque fois qu’il a tenté de faire la différence individuelle, s’écroulant plusieurs fois dans la surface pour ne pas avoir tenu le duel.

Daniel Riolo s'en prend à Amine Gouiri

Le constat est sans appel pour Daniel Riolo, pour qui Amine Gouiri est un bon joueur de Ligue 1, mais ça s’arrête là. « Dans l’état d’esprit il n’y a aucun problème du côté de l’OM. Mais la peur de prendre un risque, c’est ça qui a donné cette espèce de bouillie de football. Là, ce soir de la trouille, un manque d’initiative. Certains joueurs qui apparaissent comme des enfants. Et je suis désolé, Amine Gouiri, il n’a pas encore montré qu’à ce niveau-là, il était de taille. Moi, j’ai vu un enfant, il a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives. Même quand il était dans la surface et qu’il y avait un peu de monde autour de lui, il lui manque un truc, comme un enfant », a livré le consultant de l’After Foot, pour qui l’attaquant de l’OM n’a clairement pas le volume et l’impact d’un joueur capable de faire mal à la défense de Liverpool.

Le diagnostic fait mal à l’heure où cette défaite met Marseille dans une position compliquée au classement, avec toujours une possibilité de se qualifier. Mais un match à Bruges qui vaudra de l’or face à une équipe belge qui jouera tout simplement sa place pour ces barrages. Et sur ce match, l’OM aura clairement besoin que ses enfants grandissent rapidement pour répondre à la pression et au défi physique du plus haut niveau européen.