ICONSPORT_282264_0204
Roberto de Zerbi

OM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les noms

OM21 janv. , 20:00
parQuentin Mallet
1
Invité sur la chaîne Youtube Viva el Futbol animée par Antonio Cassano, Roberto De Zerbi a livré quelques détails croustillants sur son métier d'entraineur de l'Olympique de Marseille. L'occasion aussi pour lui d'évoquer quelques dossiers mercato qui n'ont pas abouti.
Bientôt deux ans que Roberto De Zerbi est sur le banc de l'Olympique de Marseille et, si la qualité du jeu n'est pas toujours au rendez-vous, on ne peut pas nier le fait que le club ait bel et bien changé de dimension depuis qu'il est là. Dès la fin de sa première saison, le club de la Canebière a terminé dauphin du PSG et s'est qualifié directement pour la Ligue des champions.
Si cette saison est plus difficile dans un championnat marqué par la concurrence et l'explosion du RC Lens, les objectifs sont pour l'instant tous remplis. Ce, grâce à un recrutement plutôt réussi l'été dernier. Sur la chaîne Youtube Viva el Futbol présentée par l'ancien joueur italien Antonio Cassano, Roberto De Zerbi en a profité pour donner quelques noms de gros joueurs qui auraient pu signer à l'OM depuis son arrivée sur le banc.

Les révélations de Roberto De Zerbi

« En janvier de l’année dernière on s’était renseignés pour Kaoru Mitoma (son ancien joueur croisé à Brighton, ndlr), mais bon… L’été dernier, nous avons cherché un meneur de jeu au milieu de terrain. Personnellement, j’aimais beaucoup Angelo Stiller de Stuttgart. Nous avons également tenté Ardon Jashari », a déclaré l'entraineur de l'Olympique de Marseille. Que ce soit la star japonaise, le joueur qui a les faveurs du Real Madrid et de Manchester United, ou le milieu de terrain de l'AC Milan, aucun n'a fini par venir sur la Canebière. Reste à savoir s'ils sont toujours des cibles phocéennes ou non. En attendant, le mercato bat son plein pour l'OM, avec les arrivées de Quinten Timber et d'Ethan Nwaneri.

Lire aussi

OM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammerOM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammer
OM : Quinten Timber est à MarseilleOM : Quinten Timber est à Marseille
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281116_0070
PSG

Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé

ICONSPORT_271557_0050
Liga

Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté

ICONSPORT_282770_0177
OL

OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

Fil Info

21 janv. , 22:00
Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé
21 janv. , 21:30
Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté
21 janv. , 21:00
OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon
21 janv. , 20:40
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
21 janv. , 20:30
PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier
21 janv. , 20:24
L1 : La commission de discipline clémente avec Del Castillo
21 janv. , 19:56
OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)
21 janv. , 19:40
OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

Derniers commentaires

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Sur le banc y a toujours aubam , paixao rien est fini

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Liverpool ils vont mal en championnat mais en LDC tout va bien

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Un mec couché ! Pour faire dodo

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

En une mi-temps tt est possible mais quand je pense à ceux qui disait qu'angers était un bon échauffement avant Liverpool, yen a qui doute de rien

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Prendre ce but à la 44è , c’est juste incroyable 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading