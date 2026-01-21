OM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les noms

Invité sur la chaîne Youtube Viva el Futbol animée par Antonio Cassano, Roberto De Zerbi a livré quelques détails croustillants sur son métier d'entraineur de l'Olympique de Marseille. L'occasion aussi pour lui d'évoquer quelques dossiers mercato qui n'ont pas abouti.
Bientôt deux ans que Roberto De Zerbi est sur le banc de l'Olympique de Marseille
et, si la qualité du jeu n'est pas toujours au rendez-vous, on ne peut pas nier le fait que le club ait bel et bien changé de dimension depuis qu'il est là. Dès la fin de sa première saison, le club de la Canebière a terminé dauphin du PSG et s'est qualifié directement pour la Ligue des champions.
Si cette saison est plus difficile dans un championnat marqué par la concurrence et l'explosion du RC Lens, les objectifs sont pour l'instant tous remplis. Ce, grâce à un recrutement plutôt réussi l'été dernier. Sur la chaîne Youtube Viva el Futbol présentée par l'ancien joueur italien Antonio Cassano, Roberto De Zerbi en a profité pour donner quelques noms de gros joueurs qui auraient pu signer à l'OM depuis son arrivée sur le banc.
Les révélations de Roberto De Zerbi
« En janvier de l’année dernière on s’était renseignés pour Kaoru Mitoma (son ancien joueur croisé à Brighton, ndlr), mais bon… L’été dernier, nous avons cherché un meneur de jeu au milieu de terrain. Personnellement, j’aimais beaucoup Angelo Stiller de Stuttgart. Nous avons également tenté Ardon Jashari
», a déclaré l'entraineur de l'Olympique de Marseille. Que ce soit la star japonaise, le joueur qui a les faveurs du Real Madrid et de Manchester United, ou le milieu de terrain de l'AC Milan, aucun n'a fini par venir sur la Canebière. Reste à savoir s'ils sont toujours des cibles phocéennes ou non. En attendant, le mercato
bat son plein pour l'OM, avec les arrivées de Quinten Timber et d'Ethan Nwaneri.