OM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les noms

Invité sur la chaîne Youtube Viva el Futbol animée par Antonio Cassano, Roberto De Zerbi a livré quelques détails croustillants sur son métier d'entraineur de l'Olympique de Marseille. L'occasion aussi pour lui d'évoquer quelques dossiers mercato qui n'ont pas abouti.

Bientôt deux ans que Roberto De Zerbi est sur le banc de l' Olympique de Marseille et, si la qualité du jeu n'est pas toujours au rendez-vous, on ne peut pas nier le fait que le club ait bel et bien changé de dimension depuis qu'il est là. Dès la fin de sa première saison, le club de la Canebière a terminé dauphin du PSG et s'est qualifié directement pour la Ligue des champions.

Si cette saison est plus difficile dans un championnat marqué par la concurrence et l'explosion du RC Lens, les objectifs sont pour l'instant tous remplis. Ce, grâce à un recrutement plutôt réussi l'été dernier. Sur la chaîne Youtube Viva el Futbol présentée par l'ancien joueur italien Antonio Cassano, Roberto De Zerbi en a profité pour donner quelques noms de gros joueurs qui auraient pu signer à l'OM depuis son arrivée sur le banc.

Les révélations de Roberto De Zerbi