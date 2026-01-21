OM : Mason Greenwood, le divorce est définitif

ICONSPORT_272416_0206
En pleine forme cette saison encore avec l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood génère de plus en plus d'intérêt aux yeux des recruteurs européens. Seule certitude, l'ancien joueur de Manchester United ne reviendra jamais en Premier League.
La saison que réalise Mason Greenwood est encore une fois une bénédiction pour l'Olympique de Marseille. Si son image est toujours écornée dans l'opinion publique, les dirigeants phocéens se réjouissent forcément d'avoir dans leur effectif un joueur capable de faire autant la différence. Déjà auteur de 20 buts et 6 passes décisives en 26 matchs disputés depuis le début de la saison, le natif de Bradford voit sa cote exploser sur le marché des transferts. Bien qu'il soit de plus en plus convoité par les cadors européens, son passé judiciaire lourd lui vaut toutefois toujours d'être considéré comme un paria dans son pays natal, à l'heure où la question d'un retour en Premier League se pose.

Greenwood en Angleterre, c'est mort

En effet, selon les informations d'ESPN, il n'y a toujours aucune chance que Mason Greenwood refoule un jour le sol britannique en tant que joueur de football professionnel. Le média américain assure que ses prestations en France auraient normalement de quoi faire de lui la priorité absolue de n'importe quel gros club de Premier League, mais que son nom est définitivement blacklisté, rendant ainsi « un retour sur le sol britannique extrêmement improbable ».
Si la Premier League ne sera pas une terre de refuge pour lui, le reste de l'Europe est toujours bien à l'affût. En effet, ESPN conclut en indiquant qu'un départ de l'Olympique de Marseille vers un club plus important dans le big 5 européen n'est pas toutefois pas exclu, lui qui cumule désormais une expérience française et une autre espagnole (Getafe). Vu la saison qu'il réalise, il y a de toute façon des chances qu'il fasse l'objet de propositions alléchantes l'été prochain.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts4
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts12
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
7
