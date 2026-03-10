Tolisso ICONSPORT_361382_0273

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

L'OL affrontera le Celta jeudi en Ligue Europa. Une rencontre en Espagne qui s'annonce complexe pour des Gones en perte de confiance depuis quelque temps.
L'OL est de nouveau dans une dynamique négative. Les hommes de Paulo Fonseca viennent de mettre fin à une semaine difficile, entre une élimination en Coupe de France et un triste match nul à domicile face au PFC en Ligue 1. Pour affronter le club de la capitale, l'entraîneur portugais de l'OL avait décidé de faire tourner son effectif. Un effectif fatigué qui va sans doute avoir du mal à enchainer les rencontres. Pourtant, les Rhodaniens s'apprêtent à filer en Espagne pour aller défier le Celta en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Pour Sidney Govou, aller chercher un résultat en Galice serait un petit miracle.

Un OL trop limité pour rêver ? 

Pour le consultant, l'OL doit avant tout se concentrer sur ses échéances en championnat et ne pas forcément tout donner en Europe. Pour Le Progrès, il a notamment indiqué : « Pour moi, le match contre le PFC était le plus important de la semaine. La possibilité d’avoir un titre avec la coupe de France ou de faire une aventure européenne fait peut-être plus rêver les gens, mais se qualifier pour la Ligue des Champions doit rester l’objectif principal. (...) On sait depuis le début de saison qu’il y a 12-13 bons joueurs à l'OL, mais dès qu’il y a des blessés, l’effectif est un peu limité. On sent qu’il y a de la fatigue physique ».

Le Celta Vigo, sixième de Liga, sera un adversaire de taille pour un OL qui ferait bien de relancer une dynamique positive. Paulo Fonseca sera attendu au tournant, tout comme ses joueurs, qui ne doivent pas tout gâcher en cette seconde partie de saison. Certains observateurs commencent, en tout cas, à douter des capacités d’un groupe qui a beaucoup tiré sur la corde.
