Un ancien dossier du PSG bientôt libre, l'OM attaque

L'OM attend toujours de savoir s'il pourra se renforcer ou non cet hiver. Mais les Phocéens ont déjà de belles pistes en tête pour compléter leur secteur offensif.

L' Olympique de Marseille fait toujours face à d'importantes difficultés financières. Les Phocéens attendent un prochain passage devant la DNCG afin de savoir s'ils pourront se renforcer ou non lors du mercato hivernal. Bruno Genesio en aurait bien besoin, lui qui doit composer avec les moyens du bord depuis plusieurs semaines. L'ancien entraîneur du LOSC a déjà bien identifié les secteurs de jeu qui doivent être renforcés. Et l'attaque en fait apparemment partie, malgré une belle efficacité en Ligue 1

Camello à l'OM, bientôt le bon moment ?

Selon les informations de Matteo Moretto, l'OM fait en tout cas partie des clubs intéressés par Sergio Camello (25 ans). Le joueur du Rayo Vallecano sera libre en juin 2027, ce qui représente une belle opportunité de marché pour la direction phocéenne. À noter qu'outre l'Olympique de Marseille, Côme est également intéressé par l'idée de s'attacher les services de l'attaquant né à Madrid.

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Si l'OM ne parvenait pas à recruter cet hiver, il pourrait donc préparer un joli coup pour l'été prochain. Il faudra pour cela prendre le dessus sur la concurrence et présenter un projet sportif cohérent. Difficile, pour le moment, d'en savoir davantage sur la situation du club phocéen. D'autant que tout dépendra aussi du classement final des Marseillais cette saison en Ligue 1. Mais les pensionnaires du Stade Vélodrome ne veulent pas se laisser abattre et entendent rester ambitieux, malgré les nombreux changements qui pourraient encore intervenir à l'OM dans les prochains mois. À noter que l'été dernier, le PSG avait également manifesté de l'intérêt pour Sergio Camello, ce qui souligne encore davantage les qualités d'un joueur qui s'est fait un nom en Liga.