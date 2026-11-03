OL : Paulo Fonseca a atterri au Portugal

La signature de Paulo Fonseca au Sporting n’est plus qu’une question d’heures. L’entraîneur de l’OL (pour l’instant) a atterri au Portugal.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont peut-être encore un peu de mal à y croire et pourtant, Paulo Fonseca va bien s’engager en faveur du Sporting Portugal . La signature de l’entraîneur portugais dans son futur club ne fait à présent plus aucun doute. Le média portugais Sport TV le prouve avec des images de Paulo Fonseca, lequel vient d’atterrir à Lisbonne.

Cela confirme une information publiée plus tôt dans la journée selon laquelle Paulo Fonseca devait quitter l’OL pour voyager en direction du Portugal. C’est désormais chose faite et sauf gros revirement de situation, le coach de l’OL -pour l’instant- va s’engager d’ici la fin de la semaine jusqu’en 2030 en faveur du Sporting. Lyon va récupérer une indemnité de transfert avoisinant les 5 millions d’euros, en plus d’économiser l’imposant salaire de Paulo Fonseca, estimé à 400.000 euros bruts mensuels.