LdC : Lille ramène un point de son périple à Bodo Glimt
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Mais arrête, le PSG n'a ruiné personne. Regarde l'OL, c'est pas le PSG qui l'a mis dans cette situation financière catastrophique mais Aulas et Textor... C'est fou tous ces rageux qui essayent d'expliquer la médiocrité des perfs de leur club par le PSG aors que c'est chez eux qu'il faut chercher
C’est à dire ? Pas l’impression que la strategie de Paris est de demanteler les effectifs de L1
après avoir ruiné toutes les autres équipes françaises...
ce troll de corentin farci de foutre^^
Le slovan est devenu Basque ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11