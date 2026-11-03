LdC : Lille ramène un point de son périple à Bodo Glimt

4e journée de Ligue des Champions

Sans point jusqu’à présent dans cette campagne de Ligue des Champions, Lille a ramené un bon match nul de son périlleux déplacement sur le terrain synthétique de Bodo Glimt. Au terme d’un match équilibré, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (0-0). Sur le plan comptable, la situation va en revanche devenir urgente pour le LOSC, 34e du classement de la phase de ligue avant même les matchs qui se disputeront mercredi.