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LdC : Lille ramène un point de son périple à Bodo Glimt

Ligue des Champions
parCorentin Facy
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4e journée de Ligue des Champions
Bodo Glimt - LOSC : 0-0
Sans point jusqu’à présent dans cette campagne de Ligue des Champions, Lille a ramené un bon match nul de son périlleux déplacement sur le terrain synthétique de Bodo Glimt. Au terme d’un match équilibré, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (0-0). Sur le plan comptable, la situation va en revanche devenir urgente pour le LOSC, 34e du classement de la phase de ligue avant même les matchs qui se disputeront mercredi.
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Derniers commentaires

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Mais arrête, le PSG n'a ruiné personne. Regarde l'OL, c'est pas le PSG qui l'a mis dans cette situation financière catastrophique mais Aulas et Textor... C'est fou tous ces rageux qui essayent d'expliquer la médiocrité des perfs de leur club par le PSG aors que c'est chez eux qu'il faut chercher

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C’est à dire ? Pas l’impression que la strategie de Paris est de demanteler les effectifs de L1

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après avoir ruiné toutes les autres équipes françaises...

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ce troll de corentin farci de foutre^^

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Le slovan est devenu Basque ?

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Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
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16951320191
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15943212102
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14942313121
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Lens
13941416133
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Brest
12933316124
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12933378-1
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Toulouse
1092431213-1
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1093151719-2
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1093151323-10
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