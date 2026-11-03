0-4 en 16 minutes, le PSG humilie Villarreal !
PSG•
Début de match exceptionnel pour le PSG sur la pelouse de Villarreal. Après seulement 16 minutes, les hommes de Luis Enrique mènent 0-4 en Espagne face à un adversaire totalement dépassé par les évènements et par l’intensité mise par le double champion d’Europe en titre. Joao Neves avait ouvert le score à la 9e minute avant le but de Désiré Doué à la 12e minute puis celui de Senny Mayulu à la 13e minute de jeu et enfin celui de Fabian Ruiz à la 16e minute. Une entame extraordinaire de la part d’un Paris Saint-Germain bien trop fort pour Villarreal. Pour le club espagnol et ses supporters, la soirée risque d’être très longue à ce rythme.
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Pour ta gouverne je fais juste une réponse à l'autre qui croit tout savoir j'espère juste que l'équipe continuera à jouer comme avant, la trêve va tomber au bon moment pour remettre les têtes à l'endroit si il y en à besoin.
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Bon la par contre si on se met a mettre un but toutes les deux minutes, ca va etre une boucherie...
Ligue 1
Saison régulière
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