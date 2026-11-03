OM : Genesio met fin à la punition d’Abdallah
OM•
Ecarté du groupe professionnel au lendemain de la victoire contre Le Havre (4-3), Keyliane Abdallah a été réintégré par Bruno Genesio une semaine plus tard.
A l’entraînement pendant une semaine avec l’équipe réserve de Romain Ferrier, Keyliane Abdallah a disputé deux matchs en Challenge Espoirs et en National 2. Ecarté du groupe professionnel par Bruno Genesio qui lui reprochait un manque d’implication, l’attaquant de 20 ans voir sa punition être levée en ce début de semaine. En effet, La Provence révèle que Keyliane Abdallah s’est entraîné de nouveau avec les professionnels ce lundi à la Commanderie. Selon toute vraisemblance, il fera partie du groupe qui se déplacera jeudi sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la 4e journée de Ligue Europa.
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Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG
Pour ta gouverne je fais juste une réponse à l'autre qui croit tout savoir j'espère juste que l'équipe continuera à jouer comme avant, la trêve va tomber au bon moment pour remettre les têtes à l'endroit si il y en à besoin.
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Bon la par contre si on se met a mettre un but toutes les deux minutes, ca va etre une boucherie...
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Cette machine de guerre, bravo Enrique...
Ligue 1
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