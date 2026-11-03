OL : Paulo Fonseca scandalise Bertrand Latour

Le départ de Paulo Fonseca de l’OL au Sporting Portugal en plein mois de novembre fait débat. Bertrand Latour ne digère pas le choix de l’entraîneur portugais.

Troisième de Ligue 1 et en excellente position pour se qualifier en 8es de finale de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison très satisfaisant. Tous les feux étaient au vert pour vivre un exercice 2026-2027 passionnant, malgré un contexte financier toujours bancal. L’OL a toutefois vécu un premier tournant dans sa saison cette semaine avec l’annonce du départ de son entraîneur Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal . Une décision totalement inattendue qui fait suite au renvoi de Rui Borges du côté du club portugais.

Paulo Fonseca a vite ouvert la porte à la possibilité de signer dans ce qu’il considère comme le club de son coeur. L’OL va de son côté s’y retrouver financièrement en encaissant un beau chèque et surtout en économisant le salaire démentiel de Paulo Fonseca, estimé à 400.000 euros bruts mensuels. Ce foot business poussé à l’extrême écoeure Bertrand Latour, qui ne comprend pas comment un club de la dimension de Lyon peut perdre son coach avant même la mi-saison et alors que les résultats sont satisfaisants.

« Le fossé ne fait que se creuser entre les acteurs du football et les supporters, les gens qui sont passionnés de foot. Quelle histoire tu racontes aux supporters ? Tout est faux, chacun peut partir de son poste à chaque instant, à chaque moment de la saison. Le foot business, on ne l’a pas découvert la semaine passée mais à une époque les entraîneurs, directeurs sportifs et présidents étaient préservés de ça » peste d'abord Bertrand Latour avant de poursuivre.

« Les joueurs changeaient de club sans arrêt mais il y avait une certaine pérennité. Les entraîneurs partaient quand ils se faisaient virer ou en fin de saison. Maintenant, tout se passe bien et au mois de novembre, il y a une histoire. C’est le club de coeur, c’est de l’argent qu’on peut pas refuser, c’est le challenge d’une vie… Il y a toujours une bonne excuse » regrette le journaliste de Canal+, exaspéré par la situation de l’OL et de Paulo Fonseca. Un avis partagé par de nombreux observateurs et supporters lyonnais, qui ne pouvaient imaginer que l’aventure se terminerait comme cela entre le coach portugais et l’Olympique Lyonnais.