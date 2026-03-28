Transfert à 8 ME annulé, l’OM enrage

c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)
Rien ne vaut une exclusion définitive pour les simulateurs et ceux qui gagnent du temps en fin de match .
C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi
Il est aussi fou et désarticulé que son président trump
Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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