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Transfert à 8 ME annulé, l’OM enrage

OM28 mars , 9:20
parGuillaume Conte
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Désireux de vendre les joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer, l'OM ne va pas arriver à ses fins avec Bamo Méïté, qui réussit une saison correcte à Lorient. Mais pas au point de lever l'option d'achat.
L’Olympique de Marseille a réussi de belles ventes cet hiver avec des joueurs qui n’étaient pas forcément des cadres comme Darryl Bakola ou Robinio Vaz. Le recrutement à tout va de l’ère Longoria est désormais fini, mais le club phocéen va forcément en subir les conséquences pendant un long moment. Quasiment 10 joueurs ont été prêtés l’été dernier, avec forcément souvent l’espoir de les voir progresser, s’imposer dans leur nouveau club, et être vendu à un prix intéressant. Ce ne sera pas le cas pour Bamo Méïté, qui va revenir à l’OM en fin de saison.

Un prix revu à la baisse pour Meïté ?

Le joueur révélé à Lorient a déjà été prêté trois fois, dont deux fois chez les Merlus. Malgré ses 25 matchs disputés cette saison, il n’a pas convaincu ses dirigeants de le conserver de manière définitive. Le défenseur central de 24 ans, qui possède un contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, va donc revenir à la Commanderie. Il faut dire que, selon La Provence, ce n’est pas forcément le niveau de jeu de Méïté qui est remis en cause par les dirigeants bretons, mais bien l’option d’achat à 8 ME que l’OM a apposé à ce prêt.
En 2024, Marseille avait au total dépensé 11,5 ME pour faire signer l’Ivoirien, et espérait forcément une revente avec une perte moindre. Il reste à savoir si Lorient va tenter sa chance à un prix inférieur pour un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer à l’OM, où il n’aura disputé que 28 matchs au total. Marseille va en tout cas le récupérer au mois de juin, et verra bien ensuite si l’entraineur en place souhaite l’utiliser, ou si une vente définitive à un prix réduit est envisageable.

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Derniers commentaires

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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Rien ne vaut une exclusion définitive pour les simulateurs et ceux qui gagnent du temps en fin de match .

8 boulets en approche, l’OM déprime

C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Il est aussi fou et désarticulé que son président trump

OL : Tagliafico suspendu, le PSG jubile

Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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