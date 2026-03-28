Transfert à 8 ME annulé, l’OM enrage

Désireux de vendre les joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer, l'OM ne va pas arriver à ses fins avec Bamo Méïté, qui réussit une saison correcte à Lorient. Mais pas au point de lever l'option d'achat.

L’Olympique de Marseille a réussi de belles ventes cet hiver avec des joueurs qui n’étaient pas forcément des cadres comme Darryl Bakola ou Robinio Vaz. Le recrutement à tout va de l’ère Longoria est désormais fini, mais le club phocéen va forcément en subir les conséquences pendant un long moment. Quasiment 10 joueurs ont été prêtés l’été dernier, avec forcément souvent l’espoir de les voir progresser, s’imposer dans leur nouveau club, et être vendu à un prix intéressant. Ce ne sera pas le cas pour Bamo Méïté, qui va revenir à l’OM en fin de saison.

Un prix revu à la baisse pour Meïté ?

Le joueur révélé à Lorient a déjà été prêté trois fois, dont deux fois chez les Merlus. Malgré ses 25 matchs disputés cette saison, il n’a pas convaincu ses dirigeants de le conserver de manière définitive. Le défenseur central de 24 ans, qui possède un contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, va donc revenir à la Commanderie. Il faut dire que, selon La Provence, ce n’est pas forcément le niveau de jeu de Méïté qui est remis en cause par les dirigeants bretons, mais bien l’option d’achat à 8 ME que l’OM a apposé à ce prêt.

En 2024, Marseille avait au total dépensé 11,5 ME pour faire signer l’Ivoirien, et espérait forcément une revente avec une perte moindre. Il reste à savoir si Lorient va tenter sa chance à un prix inférieur pour un joueur qui n’a pas réussi à s’imposer à l’OM, où il n’aura disputé que 28 matchs au total. Marseille va en tout cas le récupérer au mois de juin, et verra bien ensuite si l’entraineur en place souhaite l’utiliser, ou si une vente définitive à un prix réduit est envisageable.