8 boulets en approche, l’OM déprime

Parmi les joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille cette saison, seul Ismaël Koné a la certitude de ne pas revenir la saison prochaine. Les huit autres flops se dirigent vers un retour à la Commanderie à la reprise.

Parti pour quitter l’Olympique de Marseille au terme de la saison, le directeur du football Medhi Benatia va laisser un sacré chantier. Son successeur devra notamment gérer les retours de nombreux indésirables. Ça ne sera pas le cas d’Ismaël Koné qui, depuis son départ en prêt payant (2,5 M€) l’été dernier, donne entière satisfaction à Sassuolo.

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Les Neroverdi, qui avaient négocié une option d’achat obligatoire (13 M€) en cas de maintien, ont même déjà conclu son transfert définitif. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le club phocéen dans la mesure où le milieu convoité par des cadors italiens pourrait faire l’objet d’un nouveau transfert à 30 M€. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille a d’autres préoccupations comme Bamo Meïté.

Prêté à Lorient, le défenseur central a fini par s’imposer mais le montant de l’option d’achat (7-8 M€) va poser problème aux Merlus. Idem pour Sassuolo qui n’envisage pas de payer les 4 M€ pour le latéral gauche Ulisses Garcia. De son côté, Basaksehir est plutôt gêné par le salaire d’Amine Harit, pourtant prêt à rester en Turquie où ses performances sont appréciées. Du côté de Wolverhampton, on aime aussi le potentiel d’Angel Gomes même si le milieu anglais rencontre des difficultés. Mais la lanterne rouge de Premier League fonce vers une relégation qui empêche toute idée de transfert définitif.

Il n’est pas non plus question pour le Gimnastic de Taragone (D3 espagnole) de garder le jeune Keyliane Abdallah, très peu utilisé. Il reste ensuite les plus gros flops, à savoir Derek Cornelius, disparu depuis sa blessure en novembre avec les Glasgow Rangers, Neal Maupay, qui n’a pas confirmé ses bons débuts au FC Séville cet hiver, ainsi que Faris Moumbagna dont les problèmes personnels l’empêchent d’exister à la Cremonese. Tout ce beau monde est donc attendu à Marseille dans quelques mois.