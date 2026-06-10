OM : Todibo va au clash, ça sent l'énorme affaire

Considéré comme une recrue intéressante pour l'OM, Jean-Clair Todibo coche pas mal de cases pour venir en Provence cet été. Le défenseur central veut quitter West Ham à tout prix.

A la recherche d’au moins un défenseur central, et peut-être plus même si cela dépendra des ventes, l’Olympique de Marseille a gagné le droit de retenter sa chance dans le dossier Jean-Clair Todibo. En janvier dernier, le club provençal avait déjà tenté une approche pour récupérer l’ancien Toulousain Mais que ce soit chez les Hammers, qui luttaient pour leur maintien, ou bien du côté du joueur, l’envie de signer à l’OM n’était clairement pas là.

Todibo jure de ne plus jouer pour West Ham

Désormais la donne a beaucoup changé, comme l’explique le site spécialisé sur l’actualité de West Ham, Claret and Hugh. En premier lieu, Jean-Clair Todibo est en très grand froid avec le manager Nuno Espirito Santo, et a déjà fait savoir qu’il ne comptait plus jamais jouer pour une équipe entrainée par le technicien portugais. Les deux parties n’ont jamais pu se réconcilier après le clash, et le joueur révélé à Toulouse a donc été mis en vente par West Ham. Le montant demandé serait loin d’être colossal.

Acheté pour 42 ME par les Londoniens en juillet 2025, après une saison convaincante en prêt, le défenseur central est désormais disponible pour un montant compris entre 13 et 18 millions d’euros. Un prix en nette baisse pour un défenseur encore jeune, puisqu’il n’a que que 26 ans. Il possède de plus une solide expérience, en France et à l’étranger, et coche donc beaucoup de cases pour renforcer la défense centrale de l’OM, qui a déjà perdu Benjamin Pavard, et pourrait devoir se passer de Leonardo Balerdi. L’Argentin, actuellement blessé, est aussi un possible partant.

Autant dire que le natif de Cayenne représente une belle affaire pour l’OM, surtout s’il veut un jour revenir en équipe de France, où la défense centrale ne donne actuellement pas toutes les garanties. Un dossier à suivre donc pour Grégory Lorenzi, qui ne pourra pas faire la fine bouche cet été avec ses moyens limités.