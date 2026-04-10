Stéphane Richard président, la vente de l'OM s'accélère

Avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt continue à se rapprocher d’une vente de son club.

Ce vendredi à 11 heures, Frank McCourt va tenir une conférence de presse spéciale pour l’avenir de son club phocéen. En quête d’un nouveau président depuis le départ de Pablo Longoria, l’homme d’affaires américain devrait annoncer le nom du nouvel homme fort de l’ OM . Selon La Provence, celui-ci sera Stéphane Richard. Ancien patron d’Orange, ce dernier possède un profil de manager expérimenté dans les affaires tant désiré par McCourt.

Dans les mois à venir, Richard aura de nombreuses missions, comme celle de trouver un nouveau directeur sportif pour compenser le futur départ de Medhi Benatia. Peut-être même que cela débouchera sur un nouvel entraineur si Habib Beye ne parvient pas à convaincre plus que ça. Il devra aussi réduire les dettes de l’OM en cette période de crise et après le déficit de plus de 100 ME annoncé officiellement cette semaine. Avant de faire le relais vers une vente du club phocéen ? Les supporters marseillais se prennent un peu à rêver depuis quelques heures.

Stéphane Richard est proche de la famille Saadé

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Il faut dire que Stéphane Richard est un proche de la famille Saadé, propriétaire notamment de CMA CGM. Dans les colonnes de Libération en 2023, l’ancien PDG d’Orange avait d’ailleurs déclaré : « Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville de Marseille. Il est présent, il met de l'argent. Et il finira par racheter l'OM ». Une déclaration datant de quelques années, mais qui montre tout de même que la nomination de Richard n’est pas si anodine que cela à propos de la fameuse Vente OM. Déjà présent au sein du club phocéen depuis 2023, quand sa société CMA CGM s’est installée sur les maillots de l’OM, Rodolphe Saadé a tout pour devenir l'investisseur tant recherché par McCourt pour faire passer un cap à Marseille. Encore plus avec Stéphane Richard au poste de président.