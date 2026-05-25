L1-L2 : Nice privé d'un joueur majeur contre l'ASSE

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!
Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas
les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .
j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?
Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……
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🥶🦅"Boudaoui ? Il y a des dates imposées par la FIFA. C'était à la Ligue 1 de bien s'organiser. La préparation pour le Mondial est déjà courte, c'est normal de refuser de le libérer." La FAF a logiquement refusé de libérer Boudaoui pour les barrages de Ligue 1 avec Nice.