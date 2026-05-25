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L1-L2 : Nice privé d'un joueur majeur contre l'ASSE

OGC Nice25 mai , 9:20
parCorentin Facy
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Tenu de laisser ses internationaux à la disposition des sélections qui vont disputer la Coupe du monde à partir de lundi, Nice pourra compter sur Elye Wahi, Yehvann Diouf et Alexandre Mendy. Mais peut-être pas sur son milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui.
Qualifié pour la finale de la Coupe de France, l’OGC Nice a obligé la Ligue de Football Professionnel à décaler le barrage Ligue 1-Ligue 2, que les Aiglons disputent face à l’ASSE avec un match aller ce mardi et le retour vendredi. Problème, la FIFA autorise les sélections à faire venir ses joueurs convoqués pour la Coupe du monde dès ce lundi. Claude Puel craint par conséquent d’être privé d’un certain nombre de ses internationaux.

Nice sans Boudaoui au retour contre l'ASSE ?

L’entraîneur niçois a appris une bonne nouvelle : Elye Wahi, Yehvann Diouf et Alexandre Mendy seront disponibles pour les deux matchs de barrage. Ils ont reçu l’aval de leurs sélections respectives, ce qui n’est pas le cas en revanche de l’international algérien Hicham Boudaoui. Titulaire indiscutable de Claude Puel au milieu de terrain, l’ancien joueur de Paradou sera disponible mardi pour le barrage aller à Geoffroy-Guichard.
Sa présence pour le barrage retour est en revanche très incertaine selon L’Equipe, qui explique que la fédération algérienne veut le récupérer dans la foulée du match aller, ce qui lui ferait alors manquer le match retour, vendredi à l’Allianz Riviera. Un autre joueur niçois n’est pas certain d’être disponible. Ali Abdi est lui retenu par la sélection tunisienne et son sélectionneur Sabri Lamouchi. Le latéral niçois pourrait même manquer les deux matchs de barrage face à l’ASSE. Des premières contrariétés pour Claude Puel dans la préparation de cette double-confrontation face à des Verts beaucoup plus épargnés par ce problème.
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A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

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Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

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les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

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j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

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Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

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