L1-L2 : Nice privé d'un joueur majeur contre l'ASSE

Tenu de laisser ses internationaux à la disposition des sélections qui vont disputer la Coupe du monde à partir de lundi, Nice pourra compter sur Elye Wahi, Yehvann Diouf et Alexandre Mendy. Mais peut-être pas sur son milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui.

Nice sans Boudaoui au retour contre l'ASSE ?

L’entraîneur niçois a appris une bonne nouvelle : Elye Wahi, Yehvann Diouf et Alexandre Mendy seront disponibles pour les deux matchs de barrage. Ils ont reçu l’aval de leurs sélections respectives, ce qui n’est pas le cas en revanche de l’international algérien Hicham Boudaoui. Titulaire indiscutable de Claude Puel au milieu de terrain, l’ancien joueur de Paradou sera disponible mardi pour le barrage aller à Geoffroy-Guichard.

Sa présence pour le barrage retour est en revanche très incertaine selon L’Equipe, qui explique que la fédération algérienne veut le récupérer dans la foulée du match aller, ce qui lui ferait alors manquer le match retour, vendredi à l’Allianz Riviera. Un autre joueur niçois n’est pas certain d’être disponible. Ali Abdi est lui retenu par la sélection tunisienne et son sélectionneur Sabri Lamouchi. Le latéral niçois pourrait même manquer les deux matchs de barrage face à l’ASSE. Des premières contrariétés pour Claude Puel dans la préparation de cette double-confrontation face à des Verts beaucoup plus épargnés par ce problème.