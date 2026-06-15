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Adams

Son prix grimpe à 25 ME, l'OM capitule

OM15 juin , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM espère se renforcer en attaque cet été sur le marché des transferts. Le profil d’Akor Adams plaît beaucoup aux dirigeants marseillais, même s’il apparaît déjà difficile à attirer.
L’Olympique de Marseille attend par ailleurs d’être fixé dans les prochaines heures concernant d’éventuelles sanctions de l’UEFA et de la DNCG. Les finances du club phocéen restent fragiles, mais un certain optimisme demeure quant à la possibilité d’être actif cet été sur le mercato, notamment en cas de ventes importantes. L’OM a déjà identifié plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif. Du côté de Séville, un joueur retient particulièrement l’attention : Akor Adams. L’international nigérian n’est pas opposé à l’idée de relever un nouveau défi, mais le club andalou ne compte pas faciliter son départ.

Adams, l'OM reçoit une très mauvaise nouvelle 

Selon les dernières informations relayées par Vamos Mi Sevilla, le FC Séville réclame entre 20 et 25 millions d’euros pour laisser partir son attaquant cet été. Les Espagnols, conscients de sa bonne forme, souhaitent maximiser la valeur d’un éventuel transfert. L’OM est donc prévenu : recruter le joueur de 26 ans s’annonce très compliqué dans le contexte financier actuel. Un coup dur pour les Marseillais, qui vont être contraints de se tourner vers d’autres profils.
Marseille avait récemment pris contact avec le FC Séville, mais la proposition marseillaise a été jugée insuffisante. Fulham a également vu son offre rejetée et été invité à revoir ses prétentions à la hausse.

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Cet été, l’Olympique de Marseille devrait surtout se tourner vers des joueurs en fin de contrat ou des prêts pour renforcer son effectif. Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et le futur entraîneur du club olympien devront travailler de concert pour dessiner les contours de la prochaine équipe. Dans un contexte d’incertitudes financières et réglementaires, les négociations s’annoncent complexes avec les autres clubs lors du mercato.
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Derniers commentaires

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Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

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Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

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