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L'OM surveille toujours le dossier Leon Goretzka

OM15 juin , 10:00
parAlexis Rose
6
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Leon Goretzka étant toujours libre de contrat en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a décidé de tenter sa chance, comme plusieurs autres clubs européens.
Qui ne tente rien n’a rien. C’est avec cette phrase en tête que la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille s’est lancée dans le dossier Leon Goretzka en vue du prochain mercato estival. Désireux de quitter son club du Bayern Munich à l’issue de la fin de son contrat en juin, le joueur de 31 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau challenge. Après huit saisons de bons et loyaux services du côté du Bayern, Goretzka a des idées bien claires par rapport à son avenir.

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L’international allemand privilégie clairement un autre projet dans un grand club européen. En mars dernier, Goretzka avait d’ailleurs déclaré : « Je veux absolument jouer à l'étranger ». Celui qui n’a connu que le football allemand depuis le début de sa carrière, avec une formation à Bochum et des débuts à Schalke 04 avant de rejoindre Munich en 2018, se verrait bien découvrir un autre grand championnat européen. Tel que la Ligue 1 ?

L’OM tente sa chance pour Goretzka

L’Olympique de Marseille fait en tout cas partie des clubs intéressés par la situation contractuelle de Goretzka, au même titre que l’Atlético Madrid, Arsenal, Naples, la Juventus, l'Inter Milan ou Galatasaray, selon les informations du site Fussballtransfers. Mais cette piste menant Goretzka à l’OM semble un peu utopique, surtout que Marseille veut réorienter son projet sur des Français. Et sans la Ligue des Champions et avec un budget revu à la baisse, Marseille a quand même très peu de chances de séduire l’un des meilleurs milieux d’Europe.
Également pisté par le Chicago Fire, Goretzka avait posé sa priorité sur l’AC Milan, mais la non-qualification en C1 et la situation sportive tendue du club lombard ont fait évoluer les choses. Présent à la Coupe du Monde 2026 avec l’Allemagne, Goretzka tranchera sur son avenir à son retour des Etats-Unis, mais le fait que l’OM ait manifesté son intérêt pour un joueur comme Goretzka montre quand même les belles ambitions du président Stéphane Richard et du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi.
L. Goretzka

L. Goretzka

GermanyAllemagne Âge 31 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs31
Buts5
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
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Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

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Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

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Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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