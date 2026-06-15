L'OM surveille toujours le dossier Leon Goretzka

Leon Goretzka étant toujours libre de contrat en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a décidé de tenter sa chance, comme plusieurs autres clubs européens.

Qui ne tente rien n’a rien. C’est avec cette phrase en tête que la nouvelle direction de l’ Olympique de Marseille s’est lancée dans le dossier Leon Goretzka en vue du prochain mercato estival. Désireux de quitter son club du Bayern Munich à l’issue de la fin de son contrat en juin, le joueur de 31 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau challenge. Après huit saisons de bons et loyaux services du côté du Bayern, Goretzka a des idées bien claires par rapport à son avenir.

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L’international allemand privilégie clairement un autre projet dans un grand club européen. En mars dernier, Goretzka avait d’ailleurs déclaré : « Je veux absolument jouer à l'étranger ». Celui qui n’a connu que le football allemand depuis le début de sa carrière, avec une formation à Bochum et des débuts à Schalke 04 avant de rejoindre Munich en 2018, se verrait bien découvrir un autre grand championnat européen. Tel que la Ligue 1 ?

L’OM tente sa chance pour Goretzka

L’Olympique de Marseille fait en tout cas partie des clubs intéressés par la situation contractuelle de Goretzka, au même titre que l’Atlético Madrid, Arsenal, Naples, la Juventus, l'Inter Milan ou Galatasaray, selon les informations du site Fussballtransfers . Mais cette piste menant Goretzka à l’OM semble un peu utopique, surtout que Marseille veut réorienter son projet sur des Français. Et sans la Ligue des Champions et avec un budget revu à la baisse, Marseille a quand même très peu de chances de séduire l’un des meilleurs milieux d’Europe.

Également pisté par le Chicago Fire, Goretzka avait posé sa priorité sur l’AC Milan, mais la non-qualification en C1 et la situation sportive tendue du club lombard ont fait évoluer les choses. Présent à la Coupe du Monde 2026 avec l’Allemagne, Goretzka tranchera sur son avenir à son retour des Etats-Unis, mais le fait que l’OM ait manifesté son intérêt pour un joueur comme Goretzka montre quand même les belles ambitions du président Stéphane Richard et du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi.