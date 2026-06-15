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OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

OM15 juin , 8:00
parCorentin Facy
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L’OM attend toujours le verdict de l’UEFA concernant de possibles sanctions pour non-respect des accords passés avec l’instance en 2022. Une exclusion de l’Europa League semble de moins en moins probable.
Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont un peu bloqués. Dans l’attente du verdict de l’UEFA et de leur passage devant la DNCG, le club phocéen est à l’arrêt sur plusieurs dossiers. La nomination de Bruno Genesio, par exemple, n’a pas été officialisée malgré un accord total entre l’OM et l’ancien entraîneur du LOSC. Tout sera forcément plus simple lorsque les différentes instances auront livré leur verdict sur de potentielles sanctions à l’encontre du 5e de Ligue 1 lors de la saison 2025-2026.
Du côté de Marseille, c’est de loin l’UEFA qui inquiète le plus. Face à la DNCG, Frank McCourt a toujours bouché les trous et il n’y a pas de raison que cela ne soit pas le cas cet été. L’instance européenne est de son côté plus intransigeante et ne se contente pas d’un propriétaire qui remet au pot. L’UEFA est strict sur le montant des pertes et peut sanctionner les clubs si les accords passés il y a plusieurs années ne sont pas respectés.

Verdict positif pour l'OM face à l'UEFA ?

C’est justement le cas de l’OM, qui accuse un déficit plus important que ce que le club avait promis en 2022. Une exclusion de l’Europa League est même évoquée ces dernières semaines. Néanmoins, et comme indiqué ces derniers jours, la tendance n’est plus à une sanction aussi forte. Le compte X Edition Marseille le confirme, estimant qu’il était à présent fortement pressenti que le club phocéen allait recevoir le feu vert de l’UEFA. « Nous participerons bien à l’ @EuropaLeague ! » a publié le compte insider sur les réseaux sociaux.

Lire aussi

La sanction de l’UEFA contre l’OM enfin dévoiléeLa sanction de l’UEFA contre l’OM enfin dévoilée
Une très bonne nouvelle à confirmer dans les jours à venir alors que la réponse officielle de l’instance européenne est attendue dans les prochaines heures. Le nouveau président Stéphane Richard espère que l’OM écopera au maximum d’une amende et échappera, comme pressenti, à l’exclusion des coupes d’Europe. Cela permettrait sans doute de débloquer le dossier Bruno Genesio, attendu à Marseille pour préparer la reprise en lieu et place d’un Habib Beye toujours officiellement sous contrat.
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Derniers commentaires

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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