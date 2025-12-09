Sofiane Diop à l'OM, c'est validé

L'OM pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Un joueur plait beaucoup à la direction phocéenne : Sofiane Diop (Nice).

L' OM jouera gros dans les prochains jours. Les hommes de Roberto De Zerbi ont des rendez-vous importants en Ligue 1 mais aussi en Ligue des champions. En fonction des futurs résultats marseillais, la direction décidera ou non de s’activer lors du mercato hivernal. Il se dit de plus en plus que les Phocéens aimeraient s’attacher les services d’un nouveau meneur de jeu, Angel Gomes ayant du mal à pleinement s’imposer. Pour Christopher Rocchia, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, son club de cœur ferait bien de tout mettre en œuvre pour recruter Sofiane Diop en provenance de l’OGC Nice.

Diop à l'OM dès cet hiver, c'est possible

Sur le plateau de Football Club de Marseille, l'ancien joueur de l'OM a en effet proposé le nom de l'ancien de Monaco pour venir renforcer les rangs phocéens cet hiver : « Diop, je ne peux pas faire plus simple que ça. J'ai eu quelques échos et ça discute. Il y a eu des contacts, c'est réel. Il ne m'en voudra pas longtemps de le dire. Il n'y a rien de fait. C'est un projet qui lui plait et l'intéresse. Je pense qu'il a les épaules. Il porte Nice et a les épaules pour aller dans une meilleure équipe. C'est un vrai numéro 10.

Il court et c'est un leader technique. Diop va chercher les ballons aussi et fait des passes décisives. Il est technique. On cherche des joueurs comme ça à l'OM. Il est largement au-dessus de la moyenne ».

Sofiane Diop est encore sous contrat à Nice jusqu'en juin 2027. Compte tenu de la situation sportive désastreuse à Nice, son club pourrait être enclin à le lâcher dès cet hiver. Il est estimé à quelque 8 millions d'euros. Largement dans les cordes de l'OM.