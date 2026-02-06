ICONSPORT_263270_0048

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

Le chantier de la défense va très certainement se rouvrir lors du prochain mercato à Marseille, avec les probables départs de Pavard et de Balerdi. La direction de l’OM a déjà une cible en tête : Benoît Badiashile.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille a fait du renforcement de sa défense une priorité sur le marché des transferts. Pavard, Aguerd, Medina, Weah ou encore Emerson et Egan-Riley ont rejoint la Provence pour étoffer un secteur de jeu défaillant en 2024-2025. Certains joueurs apportent entière satisfaction à l’instar de Medina, Weah et Emerson. Ce n’est pas le cas en revanche de Pavard, seulement prêté par l’Inter et qui a de fortes chances de repartir en Italie à la fin de la saison.
Dans ce secteur de jeu, le capitaine Balerdi, en fin de contrat en 2028 et qui dispose d’une forte valeur marchande, pourrait aussi partir. Des départs à venir qui devront être compensés et pour cela, Medhi Benatia a déjà une idée en tête. Selon les informations de Caughtoffside, la direction olympienne est très intéressée par Benoît Badiashile.
Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2030, l’ancien défenseur de l’AS Monaco est très peu utilisé chez les Blues. Son avenir doit s’écrire loin de Londres pour retrouver un temps de jeu plus conséquent et pourquoi pas rêver d’un retour en équipe de France dans les années à venir. Le média britannique affirme que trois clubs ont déjà pris des renseignements sur la situation du défenseur central de 24 ans : l’AC Milan, la Juventus Turin et l'Olympique de Marseille.

L'OM en lice pour s'offrir Badiashile

Les trois clubs sont actuellement en lice pour une éventuelle signature de Benoît Badiashile, lequel semble de son côté ouvert à un départ de Chelsea à la fin de la saison. La piste a de quoi être séduisante pour Marseille, avec un international français (2 sélections) encore jeune et qui dispose d’une forte expérience de la Ligue 1 avec 106 matchs disputés dans l’élite française.
L’OM devra en revanche s’acquitter d’une sacrée somme pour offrir Benoît Badiashile à Roberto De Zerbi la saison prochaine. Et pour cause, Chelsea réclame 35 millions d’euros pour se séparer de l’ancien Monégasque, acheté près de 40 millions d’euros au club de la Principauté il y a deux ans et demi.

Loading