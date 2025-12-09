OM : Stupeur à Marseille, De Zerbi vire deux cadres

L'OM est dos au mur en Ligue des Champions, et Roberto De Zerbi a décidé de prendre des décisions fortes après la défaite contre Lille.

Il y a deux Roberto De Zerbi. A chaud, l’entraineur de l’OM se plaint souvent de l’arbitrage, du manque de réussite de son équipe, et n’accepte pas vraiment les critiques sur le jeu de son équipe. A froid, comme ce fut le cas ce lundi à la veille du match de Ligue des Champions contre l’Union Saint-Gilloise, l’entraineur italien est beaucoup plus lucide.

Le pire match de l'OM, De Zerbi prend des sanctions

En conférence de presse, l’ancien coach de Brighton a reconnu qu’il n’était pas du tout satisfait par la performance de son équipe à Lille, avec une défaite 1-0 dans « le pire match » de son équipe depuis qu’il est arrivé selon ses mots. Et les actions ont donc des conséquences puisque Roberto De Zerbi se prépare à un vrai coup de tonnerre.

Selon les informations de L’Equipe, « RDZ » compte bien tirer immédiatement les enseignements de la défaite dans le Nord. Pour changer une défense qui concède trop d’occasions et de buts, l’entraineur de l’OM a décidé de frapper fort. Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard, qui ne sont pas assez rassurants à ses yeux, étaient absents du 11 de départ dans la mise en place tactique de veille de match.

Murillo préféré à Pavard, le choix fort

Ce serait la première fois que le champion du monde français fait les frais de ses performances en-dessous des attentes. C’est Amir Murillo qui remplacerait ainsi le champion du monde dans l’axe, alors que Timothy Weah garderait sa place dans le couloir droit. C’était en tout cas la tendance très forte ce lundi, mais Roberto De Zerbi se réserve le droit de tout changer au dernier moment.

Néanmoins, force est de constater que le problème défensif a été identifié par le technicien italien, qui cherche une parade pour ce match ô combien décisif à Bruxelles. Une victoire rendrait très concrète la possibilité de continuer l’aventure en Ligne des Champions pour l’OM.