Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise

Très décevant cette saison avec le Real Madrid, Jude Bellingham n’est pas certain de disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre cet été. Thomas Tuchel mène actuellement une sérieuse réflexion à ce sujet.

Jude Bellingham est à la peine cette saison. Recruté par le Real au Borussia Dortmund pour 130 millions d’euros il y a deux ans et demi, Jude Bellingham s’est rapidement imposé comme l’une des grandes stars du club de la Casa Blanca. Déterminant dès sa première année en Espagne, le joueur né à Stourbridge est néanmoins dans le creux de la vague depuis plusieurs mois. A l’instar du Real Madrid

Au-delà des statistiques (4 buts, 3 passes décisives en Liga), le milieu offensif de 23 ans ne parvient plus à enchaîner les bonnes prestations. Sa blessure à l’ischio, qui va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin du mois de février, ne va pas l’aider pour revenir en forme. Sauf que le temps commence à presser pour Jude Bellingham, plus que jamais en danger à quelques mois de la Coupe du monde avec l’Angleterre.

Malgré son statut de cadre avec ses 46 sélections, « JB5 » n’est pas certain du tout de faire partie du voyage aux Etats-Unis selon les informations du compte @TouchlineX, suivi par 1,5 millions d’abonnés sur X. « Jude Bellingham a été informé qu'il n'a plus de place de titulaire garantie pour l’Angleterre. À moins d'une nette amélioration de ses performances, Thomas Tuchel devrait titulariser Morgan Rogers à sa place lors de la Coupe du monde » nous apprend le compte spécialisé sur la sélection des Three Lions.

Tuchel prêt à laisser Bellingham à la maison

Une sacrée menace pour Jude Bellingham, qui va même devoir faire très attention à ne pas carrément perdre sa place dans le groupe anglais pour le Mondial. Car si Thomas Tuchel ne considère plus le Madrilène comme un titulaire, pourquoi emmener à la Coupe du monde un si fort caractère en tant que remplaçant ?

Il y a quelques semaines, l’entraîneur allemand avait justement fait savoir face à la presse que sa priorité était de constituer un véritable groupe qui parviendra à bien vivre ensemble plutôt que d’empiler les stars, sans citer à l’époque le nom de Jude Bellingham. Il y a quand même de quoi sérieusement trembler pour l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund, lequel a tout intérêt à finir la saison en boulet de canon s’il veut être certain de faire le voyage aux Etats-Unis et au Canada en juillet prochain.