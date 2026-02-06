ICONSPORT_277287_0014

Bellingham écarté pour le Mondial, la bombe anglaise

Mondial 202606 févr. , 17:30
parCorentin Facy
0
Très décevant cette saison avec le Real Madrid, Jude Bellingham n’est pas certain de disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre cet été. Thomas Tuchel mène actuellement une sérieuse réflexion à ce sujet.
Recruté par le Real au Borussia Dortmund pour 130 millions d’euros il y a deux ans et demi, Jude Bellingham s’est rapidement imposé comme l’une des grandes stars du club de la Casa Blanca. Déterminant dès sa première année en Espagne, le joueur né à Stourbridge est néanmoins dans le creux de la vague depuis plusieurs mois. A l’instar du Real Madrid, Jude Bellingham est à la peine cette saison.
Au-delà des statistiques (4 buts, 3 passes décisives en Liga), le milieu offensif de 23 ans ne parvient plus à enchaîner les bonnes prestations. Sa blessure à l’ischio, qui va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin du mois de février, ne va pas l’aider pour revenir en forme. Sauf que le temps commence à presser pour Jude Bellingham, plus que jamais en danger à quelques mois de la Coupe du monde avec l’Angleterre.
Malgré son statut de cadre avec ses 46 sélections, « JB5 » n’est pas certain du tout de faire partie du voyage aux Etats-Unis selon les informations du compte @TouchlineX, suivi par 1,5 millions d’abonnés sur X. « Jude Bellingham a été informé qu'il n'a plus de place de titulaire garantie pour l’Angleterre. À moins d'une nette amélioration de ses performances, Thomas Tuchel devrait titulariser Morgan Rogers à sa place lors de la Coupe du monde » nous apprend le compte spécialisé sur la sélection des Three Lions.

Tuchel prêt à laisser Bellingham à la maison

Une sacrée menace pour Jude Bellingham, qui va même devoir faire très attention à ne pas carrément perdre sa place dans le groupe anglais pour le Mondial. Car si Thomas Tuchel ne considère plus le Madrilène comme un titulaire, pourquoi emmener à la Coupe du monde un si fort caractère en tant que remplaçant ?
Il y a quelques semaines, l’entraîneur allemand avait justement fait savoir face à la presse que sa priorité était de constituer un véritable groupe qui parviendra à bien vivre ensemble plutôt que d’empiler les stars, sans citer à l’époque le nom de Jude Bellingham. Il y a quand même de quoi sérieusement trembler pour l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund, lequel a tout intérêt à finir la saison en boulet de canon s’il veut être certain de faire le voyage aux Etats-Unis et au Canada en juillet prochain.
J. Bellingham

J. Bellingham

EnglandAngleterre Âge 22 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs18
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Et un petit souvenir de la gauche ...mitterrand tapie lang etc pour l achat de tv 5 ...avec le complice Berlusconi.....une chaîne tv vaut bien une c1....

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2

Moi ça me va je serai au ski 😂

Benoît Badiashile à l'OM, Benatia met le turbo

Mais NTM ESPÈCE DE CASSOS ! Pk tu commentes sur un truc qui te concerne pas ! T’es pas clair dans ta tête

PSG : Désiré Doué, la nouvelle cible de Luis Enrique

Il n'est pas au niveau pour le moment

L’OL se rend à l’évidence sur deux flops

Je ne parle pas de lui y a tellement de MORTY tu m diras :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

