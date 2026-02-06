lens a fait le coup du siecle en vendant brice samba iconsport 254924 0135 390531

Rennes : Samba écarté, ça a bien chauffé à Marseille !

Rennes06 févr. , 18:00
parEric Bethsy
2
Malgré le démenti d’Habib Beye en conférence de presse, des tensions sont bien apparues dans le vestiaire du Stade Rennais après la défaite à Marseille (3-0) mardi en Coupe de France. Les échanges ont apparemment dépassé les limites puisque le gardien Brice Samba se retrouve à l’écart.
Une fois de plus, la situation se complique sérieusement pour Habib Beye. L’entraîneur du Stade Rennais a vu son équipe surclassée à Marseille mercredi en Coupe de France, pour sa troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que la tension monte en interne. On parle d’échanges musclés entre le technicien et certains de ses joueurs comme Mousa Al-Tamari et Brice Samba. Des informations rapidement démenties par le principal intéressé.

Le mensonge de Beye

« Dans le vestiaire, malheureusement on a pu voir que beaucoup de choses ont été rapportées, a réagi Habib Beye en conférence de presse ce vendredi. Encore une fois, je suis surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté dans les médias. C'est-à-dire ? C’est-à-dire que tout ce qui a été rapporté est tout à fait inexact. Un accrochage avec Brice Samba ? Ce n’est pas un accrochage, c’est une consigne de coach comme il y en a dans tous les vestiaires. » Leur discussion n’était pourtant pas si banale étant donné la mesure prise dans la foulée.
Selon les informations de L’Equipe et du Parisien, le coach des Rouge et Noir a décidé d’écarter son gardien. Samedi après-midi, le troisième portier de l’équipe de France sera privé du déplacement à Lens, son ancien club. Habib Beye a donc choisi d’aller défier l’actuel deuxième de Ligue 1 avec le jeune Mathys Silistrie (20 ans) qui fera ses débuts dans le championnat français. C’est bien la preuve l’ambiance n’est pas idéale au sein du groupe rennais.
2
