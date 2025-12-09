Pierre Ménès dénonce le problème n°1 de l’OM

Très décevant à Lille vendredi soir, l’OM va devoir sortir une prestation d’un tout autre niveau contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Pierre Ménès attend l’entraîneur olympien Roberto De Zerbi au tournant.

Pierre Ménès pointe du doigt De Zerbi

Pierre Ménès estime que les cartes sont entre les mains de Roberto De Zerbi puisque pour l’ancien consultant de Canal+, le turn-over incessant de l’entraîneur italien est la principale raison des maux de l’OM en Ligue 1. « Lille n’a pas eu besoin de puiser dans ses réserves ni de forcer vraiment son talent pour être au-dessus d’une équipe marseillaise qui était hors-sujet. C’est problématique de voir cette équipe de l’OM qui n’arrive pas à avoir de la régularité » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

« Pourquoi ? Je pense que le turn-over excessif de De Zerbi nuit à cette équipe. Dès qu'il manque une pièce majeur sur son échiquier, l'équipe est en difficulté. Cette fois, c'est Hojbjerg qui manquait et son équipe a été en grande difficulté avec un milieu de terrain apathique et sans impact. Pour l'instant, le parcours de l'OM en Ligue 1 est décevant parce qu'à la 15e journée, ils ont 5 points de retard sur Lens et 4 points de retard sur le PSG. Ils n'ont pas intérêt à se rater contre Monaco au Vélodrome » a analysé l'ancien journaliste de la chaîne cryptée sur sa chaîne YouTube. Un coup de pression à l'égard de l'entraîneur de l'OM, lequel pourrait tenter un incroyable coup de poker ce mardi en Belgique en se privant de deux de ses tauliers du début de saison, à savoir Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard.