Robinio Vaz

Sochaux dit 3,7 millions de fois merci à l’OM

OM16 janv. , 11:00
parAlexis Rose
Le transfert de Robinio Vaz à l’AS Roma ne fait pas que le bonheur de l’Olympique de Marseille, mais aussi celui du FC Sochaux-Montbéliard, qui va toucher plusieurs millions d’euros dans cette affaire.
C’est le gros transfert que personne n’attendait du côté du Vélodrome. En quête de liquidités après avoir dépensé pas mal d’argent lors des derniers mercatos, le club phocéen a réalisé un joli coup avec la vente de Robinio Vaz à la Roma contre un chèque de 22 millions d’euros. Entré dans le Top 10 des plus gros transferts de ce mercato hivernal, au milieu des gros achats des clubs anglais, ce deal peut être considéré comme l’un des plus rentables de l’histoire du championnat de France. Puisque Marseille a donc vendu son attaquant 43 137 euros la minute jouée, sachant que le joueur de 18 ans n’avait disputé que 510 minutes en pro, que ce soit en L1 ou en Ligue des Champions cette saison sous le maillot de l’OM.

Sochaux va récupérer 3,7 ME dans le transfert de Vaz

Également devenu le huitième joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, le natif de Mantes-la-Jolie va donc faire le bonheur des finances du club présidé par Pablo Longoria. Mais pas que, sachant que Sochaux va aussi manger une belle part du gâteau dans ce transfert XXL. En effet, lors de son départ de Sochaux il y a un an et demi, Vaz avait été acheté pour 200 000 euros avec un pourcentage à la revente.
Et d’après les informations du journal L’Est Républicain, le club de National va ainsi récupérer 3,7 ME dans cette affaire. Une vraie bouffée d’oxygène pour cet ancien club de l’Elite, qui va probablement utiliser cet argent tombé du ciel pour tenter de remonter en Ligue 2. Quatrième du National à la mi-saison, le FCSM n’a que deux points de retard sur Orléans et conserve donc toutes ses chances dans la course à la montée. Des chances qui pourraient se multiplier grâce à l'aide de l'OM, qui vient déjà de signer l'un des transferts les plus marquants de l'année.

Loading