L’OM dévoile le prix exact de Robinio Vaz

Après le joueur et l’AS Roma, l’OM a officialisé à son tour le transfert de Robinio Vaz en Italie, en dévoilant le prix exact du transfert.

Moins d’un an et demi après ses débuts avec les professionnels, Robinio Vaz a officiellement quitté l’Olympique de Marseille . Ce mercredi, l’AS Roma a annoncé la signature de l’international U19 de l’équipe de France. Le montant du transfert n’a en revanche pas été confirmé par le club de la Louve. Habituellement, l’OM est également flou sur les chiffres mais cette fois, le club présidé par Pablo Longoria a décidé de jouer la transparence. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, l’Olympique de Marseille a confirmé que le montant du transfert était de 25 millions d’euros bonus compris, comme annoncé par certains médias ces derniers jours.

« L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Robinio Vaz vers l’AS Roma dans le cadre d’un accord définitif portant sur un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) et une plus-value à la revente de 10%. Robinio Vaz a trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir au sein du centre de formation olympien. Son parcours illustre la capacité du club à accompagner l’émergence de joueurs de haut niveau. Le club tient à remercier chaleureusement Robinio Vaz et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière sous les couleurs de l’AS Roma. Fidèle à sa stratégie, l’OM continue de valoriser ses joueurs et de construire l’avenir du club avec ambition » a publié le club phocéen sur son site officiel.

Une très belle vente pour l’Olympique de Marseille, qui réalise l’une des plus grosses plus-values de son histoire en vendant pour 25 millions d’euros un joueur recruté pour la modique somme de 200.000 euros. Pour rappel, Robinio Vaz était sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, mais aucun accord n’avait été trouvé entre l’entourage du joueur et le vice-champion de France en titre pour une prolongation. Ce qui a poussé les dirigeants marseillais a accepté une offre si importante pour Robinio Vaz.