Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

OM : Robinio Vaz annonce son départ

Et on en parle du respect que l om porte a ses jeunes joueurs quand on voit les salaires des tocards qui ne jouent pas et qui coute 500 000 par mois on dit quoi Vaz il touchait 10 000 mensuel, et c'est un jeune a fort potentiel oe mieux c était pas lui donné aux loins 120/130 mensuel . Ils passent leurs temps a acheter des joueurs qui dont nulles pour les revendre 6 mois apres, on parle aussi du chantage vous signé un contrat longue durée avec des salaires minables alors que sur le terrain vous mouillé le maillot... Longoria ne sait pas vendre. L om aurait ete gagnant en augmentant le salaire des jeunes et de les vendre au prix fort dans deux ans ..pour moi c est bête et imbécile de vendre les jeunes qui vont valoir des fortunes dans 2/3 ans ... bravo a l intitution