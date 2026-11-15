EdF : Zidane très cash sur le match des Bleus





L’équipe de France n’en est qu’à ses premiers pas sous Zinedine Zidane, mais le visage affiché peine à être rassurant.

C’était pourtant l’un des points forts sous Didier Deschamps, avec une assise défensive qui permettait d’avoir très souvent le contrôle du match et la sécurité. A chaque match, les Bleus concèdent des occasions, et seule la maladresse des attaquants turcs a permis s’imposer à Bordeaux ce dimanche soir (2-1).

Dans le pressing aussi, cela parait très désordonné et insuffisant pour gêner une équipe pourtant dernière avec zéro victoire, et qui a pu sortir et percer la formation tricolore à certains moments.

Le pressing de Zidane pas très bien réglé

Au micro de TF1 après la rencontre, le sélectionneur national n’a pas nié l’évidence, et a reconnu qu’il n’était pas satisfait par le visage montré par son équipe.

« Notre objectif était de sortir de la phase de poules, c’est réussi. Cependant, en termes de performance, nous pouvons être un peu déçu, notamment par notre pressing en première mi-temps. Quand je vois que les choses ne se déroulent pas bien sur le terrain, je suis un peu déçu. Le problème vient principalement du pressing, car nous avons laissé des espaces à l’adversaire et nous n’avons pas été bons du tout à ce niveau. À la mi-temps, nous avons corrigé cela et nous avons été meilleurs en seconde période. Ce sont encore des aspects à améliorer. Je n’étais pas satisfait, les joueurs non plus », a reconnu le sélectionneur national, qui ne cache pas qu’il y a des choses à améliorer tactiquement. Et même dans la communication, où la défense n’a pas toujours semblé être sur la même longueur d’ondes sur les ballons longs, ce qui aurait pu coûter cher aux Bleus.