Hojbjerg vendu 15 ME cet hiver, l'OM a deux offres
OM•
Titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio, Pierre-Emile Hojbjerg est susceptible de quitter l’OM cet hiver. Deux grands clubs italiens vont dégainer pour faire venir l’international danois.
Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a deux ans et demi en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg est aujourd’hui un cadre aux yeux de Bruno Genesio dans la cité phocéenne. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si le retour de blessure du Danois a coïncidé avec la très belle série marseillaise en octobre et novembre. L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg à l’OM reste toutefois incertain en raison de son imposant salaire. Un départ cet hiver soulagerait considérablement les finances olympiennes, six mois après son départ avorté pour Newcastle au mercato estival.
Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport révèle que deux grands clubs italiens sont très intéressés par la possibilité de récupérer l’ancien joueur des Spurs dès le mois de janvier. La Fiorentina est le club le plus chaud sur le dossier puisque le journal aux pages roses affirme que la Viola « va tenter le coup pour Hojbjerg en janvier ». La Fiorentina devra composer avec la concurrence de la Juventus Turin, également dans la course pour enrôler Hojbjerg, dont le prix a été fixé par l’Olympique de Marseille à 15 millions d’euros.
La Fiorentina et la Juve ciblent Hojbjerg
On ignore pour le moment si les deux clubs intéressés sont prêts à s’aligner sur les exigences financières de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi. Une chose est certaine, la DNCG verrait d’un très bon oeil le transfert d’Hojbjerg puisque le gendarme financier du football français exige encore quelques ventes de la part de Marseille, après les efforts consentis il y a six mois. Du côté de Bruno Genesio, on sera nettement moins emballé à l’idée de perdre son vice-capitaine, qui forme un trio complémentaire et plutôt performant avec Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli depuis quelques matchs.
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