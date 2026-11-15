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LdN : Un choc France - Espagne en quarts de finale ?

Equipe de France
parAlexis Rose
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Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations grâce à sa victoire contre la Turquie ce dimanche soir (2-1), l’équipe de France pourrait retrouver sa bête noire, l’Espagne, au prochain tour…
Zinédine Zidane a plutôt bien réussi ses débuts à la tête de l’équipe de France. Six matchs, quatre victoires, un nul et une défaite, le bilan de ZZ est bon. Trois jours après une première défaite en Italie (1-3), la France a parfaitement réagi en battant la Turquie (2-1), grâce notamment à un but du jeune Kroupi. Avec ce succès, mélangé à celui de la Belgique face à l’Italie (4-1), la France termine à la première place du Groupe 1 de la Ligue A et se qualifie donc pour les quarts de finale. Par conséquent, en mars prochain, les Bleus joueront un deuxième de groupe, avec l’avantage de recevoir au match retour.

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Un possible France - Espagne en quarts de finale

Sauf que cette première place arrachée aux Italiens ce dimanche soir pourrait finalement être un cadeau empoisonné pour la France. En effet, parmi les adversaires potentiels des Bleus figurent… l’Espagne. Bête noire de la France, avec les défaites en demi-finales de l’Euro 2024 et de la dernière Coupe du Monde, la Roja a effectivement chuté pour la première fois depuis près de deux ans et demi face à l’Angleterre à Madrid (2-3). Deuxième du Groupe 3, l’Espagne a donc une chance sur trois de tomber sur la boule de la France. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 20 novembre, et la France priera pour tomber sur un autre deuxième de poule, comme le Danemark ou la Grèce ou l’Allemagne, en fonction des résultats de la dernière journée.

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Derniers commentaires

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

L'Angleterre ? Mdr

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Le plus important... c'est que l'Equipe de France ait battu La Turquie. Mais... il faut quand même noté qu'il y a des problèmes dans la défense Française. Un retour de Dayot Upamecano et William Saliba ne serait pas du luxe.

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

On pourrait mettre Enrique ca serait pareil avec une defense un goal et un milieu de ce calibre. C’est une equipe moyenne point barre.

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Catastrophique... Barcola a vendanger comme toujours (ou presque) Kumbedi... No comment il n'avait pas sa place dans le 11... Quand est ce que les sélectionneurs des bleus vont comprendre que le meilleur ARD de France c'est Zaire Emery? Kumbedi, sur le but il le laisse partir dans son dos ... Il se fait prendre en 1ere avec le une deux de Guler...

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Bien joué les gars ! 👊⚽🇨🇵

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