McCourt intervient, la DNCG fait un gros cadeau à l'OM

L’OM prépare activement son audition face à la DNCG en décembre, avec l’ambition d’être de nouveau autorisé à recruter grâce au soutien de son propriétaire Frank McCourt.

L’été a été rude pour Bruno Genesio avec un mercato historique, marqué par de multiples ventes et par l’incapacité du club à recruter le moindre joueur. La DNCG s’était montrée inflexible avec le club marseillais , qui s’est séparé de nombreux éléments à gros salaire comme Greenwood, Aubameyang, Balerdi, Medina, Rulli ou encore Pavard. Les efforts consentis par l’Olympique de Marseille l’été dernier pourraient payer au mois de janvier. Dans son édition du jour, La Provence explique que le club olympien prépare activement, depuis plusieurs mois déjà, son rendez-vous avec la DNCG en décembre.

L'OM autorisé à recruter en janvier ?

L’objectif du board olympien est d’obtenir un allégement des lourdes restrictions imposées par l’instance il y a six mois. Et l’espoir est bien présent dans les rangs marseillais, où l’on espère pouvoir recruter au mercato hivernal selon La Provence. Le quotidien régional explique que le club s’est fixé trois priorités : un défenseur central, un milieu de terrain « box to box » et un avant-centre pour suppléer Amine Gouiri. Le club espère d’ailleurs ne pas avoir besoin de beaucoup dégraisser pour se conformer aux futures exigences de la DNCG même si une grosse vente ferait évidemment le plus grand bien aux finances de l’OM et permettrait d’avoir un peu de lest.

La Provence explique par ailleurs que le boulot abattu par Stéphane Richard avec la signature d’un lucratif contrat de partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, le naming du CEPAC Vélodrome et le contrat d’équipementier à venir avec Adidas ont fait entrer de l’argent dans les caisses. De quoi satisfaire pleinement Frank McCourt, dont l’engagement reste total selon Stéphane Richard.

« Le propriétaire a fait son devoir vis-à-vis du club, il n’y a pas de mauvaise surprise à attendre pour la DNCG. Il a assumé intégralement les engagements financiers requis par l’instance en juin dernier » a précisé le président de l’Olympique de Marseille au sujet de son patron, qui a donc assumé ses engagements financiers auprès du club l’été dernier. De lourdes sanctions de l’instance financière a précisé le président de l’Olympique de Marseille au sujet de son patron, qui a donc assumé ses engagements financiers auprès du club l’été dernier. De lourdes sanctions de l’instance financière à l’instar d’une relégation en Ligue 2, comme cela a parfois été évoqué, ne sont donc pas du tout à l’ordre du jour pour l’OM qui espère au contraire pouvoir se délester de certaines restrictions dans quelques semaines.