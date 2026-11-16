McCourt intervient, la DNCG fait un gros cadeau à l'OM
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Dehors cherki ! C'est quoi cette façon de mettre ces mains quand il a le ballon ? Ont dirait un mongolien .....
une branlée ds un match en bois ou on a jouer qu'une mi temps lol
hors jeu de peu? ya plus de 1 m mdr
Je vais screené ton commentaire.... et te le montrerai le jour de la finale de l'euro qu'on remportera....De rien!!^^ Je suis assez halluciné de ce genre de commentaires qui insulte le futur sans aucune raison valable... Zidane commence juste avec l 'equipe de france, les prémices de ce qu on voit dan sle jeu est très intéressant avec une floppé de blessé en plus... et si t'es pas content sinon repasse toi les purges de DD^^
L'equipe de France n'est pas une équipe moyenne... Cette équipe a un potentiel monstre... Une fois que zidane aura trouvé l'équilibre, on sera injouable... Tu verras...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13