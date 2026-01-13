ICONSPORT_279505_0350

Salaire multiplié par 16, l’OM est mis KO

OM13 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
4
L'OM a décidé de vendre Robinio Vaz, qui n'a pas accepté l'offre de prolongation proposée. Son départ est désormais validé à tous les niveaux, et le jeune attaquant va avoir son gros bonus financier à la Roma.
La fermeté des dirigeants marseillais a fait une nouvelle victime. Cet été, pour une dispute dans le vestiaire lors du premier match de la saison, l’OM a décidé de virer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au titre de la défense de l’image de l’institution. Cet hiver, c’est Robinio Vaz qui va partir à deux ans et demi de la fin de son contrat, car Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas accepté qu’il refuse la prolongation qui lui a été proposée.

Vaz va toucher le jackpot à la Roma

Le jeune attaquant, qui savait que l’OM l’avait valorisé à 20 ME, estimait devoir toucher un salaire en conséquence de cette valeur marchande. Marseille lui a proposé de passer son salaire de 10.000 euros par mois, à 60.000 euros. Une belle augmentation mais qui n’a pas convaincu l’intéressé, désireux d’aller chercher un contrat plus copieux. Le club provençal n’est pas allé plus loin dans les discussions et a ouvert la porte à son départ. Celui-ci est désormais imminent.
La Roma et l’OM sont d’accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 20 ME, et 5 ME de bonus éventuels. Depuis ce lundi, la Louve discute ouvertement avec Robinio Vaz, et a trouvé un accord sur son futur contrat selon Nicolo Schira. L’informateur italien évoque un contrat de quatre ans et demi, et un salaire de 2 ME par an. Soit environ 160.000 euros par mois, et donc 16 fois plus que son salaire actuel. Un montant sur lequel l’OM n’a jamais voulu s’aligner, et qui n’est pourtant pas totalement démesuré. Deux millions par an, c’est par exemple le salaire de CJ Egan-Riley ou Ulisses Garcia, qui ne sont ni des cadres, ni des titulaires en puissance.
L’OM va donc se contenter d’encaisser un très joli chèque et de voir si son pari de laisser partir Robinio Vaz à deux ans et demi de la fin de son contrat est payant sur le long terme. Cela représente tout de même une très belle vente pour un jeune joueur encore méconnu il y a un an de cela. Et acheté une bouchée de pain à Sochaux précédemment. En plus de cela, c'est un message envoyé également aux autres espoirs comme Darryl Bakola, sur ce qui les attend s’ils ne veulent pas prolonger.

Lire aussi

50 millions d’euros pour ce flop, l’OM tombe à la renverse50 millions d’euros pour ce flop, l’OM tombe à la renverse
L'OL réactive une vieille piste, l'OM aussi !L'OL réactive une vieille piste, l'OM aussi !
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_271946_0102
Coupe de France

TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

ICONSPORT_282221_0351
PSG

Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

ICONSPORT_280158_0059
PSG

Fabian Ruiz prolonge, le gros coup du PSG !

ICONSPORT_281111_0100
OM

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

Fil Info

13 janv. , 12:20
OL : Un énorme coup au buzzer du mercato ?
13 janv. , 12:10
TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
13 janv. , 12:00
Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions
13 janv. , 11:40
Fabian Ruiz prolonge, le gros coup du PSG !
13 janv. , 11:20
OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !
13 janv. , 11:04
MU : Michael Carrick va remplacer Ruben Amorim
13 janv. , 11:00
PSG : Vitinha attaqué, Le Parisien se défoule
13 janv. , 10:40
Rennes : Le gros coup confirmé, deux joueurs font leurs valises
13 janv. , 10:20
Guerre Algérie-Maroc à la CAN, Pierre Ménès dégoûté

Derniers commentaires

Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

tu t es trompé de marché la

TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Je suis obligé d'applaudir plusieurs fois.. Aubam est resté chez lui au chaud pour ce match, mais il apparaît titulaire dans la compo de F01, comme paixao d'ailleurs... Ne changez rien 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

dans ce cas oui Gouiri en 9,5. et Aubam en 9. Dans tous les cas, DZ n utilise pas Greenwood avec ses points forts. la vitesse et le dribble. il recoit le ballon a l arret. des qu il accelere , il passe tout le monde. Donc meme sur l aile, il pourrait etre tellement plus fort avec un jeu different

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

À chaque fois qu'il a été positionnéen 10, je n'ai pas senti Greenwood très à l'aise. Par contre Gouiri oui. Mais poser 20M sur cet inconnu, j'espère que ça en vaudra le coup.

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

ok. t en comptes combien au. juste?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading