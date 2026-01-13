Salaire multiplié par 16, l’OM est mis KO

L'OM a décidé de vendre Robinio Vaz, qui n'a pas accepté l'offre de prolongation proposée. Son départ est désormais validé à tous les niveaux, et le jeune attaquant va avoir son gros bonus financier à la Roma.

La fermeté des dirigeants marseillais a fait une nouvelle victime. Cet été, pour une dispute dans le vestiaire lors du premier match de la saison, l’OM a décidé de virer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au titre de la défense de l’image de l’institution. Cet hiver, c’est Robinio Vaz qui va partir à deux ans et demi de la fin de son contrat, car Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas accepté qu’il refuse la prolongation qui lui a été proposée.

Vaz va toucher le jackpot à la Roma

Le jeune attaquant, qui savait que l’OM l’avait valorisé à 20 ME, estimait devoir toucher un salaire en conséquence de cette valeur marchande. Marseille lui a proposé de passer son salaire de 10.000 euros par mois, à 60.000 euros. Une belle augmentation mais qui n’a pas convaincu l’intéressé, désireux d’aller chercher un contrat plus copieux. Le club provençal n’est pas allé plus loin dans les discussions et a ouvert la porte à son départ. Celui-ci est désormais imminent.

La Roma et l’OM sont d’accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 20 ME, et 5 ME de bonus éventuels. Depuis ce lundi, la Louve discute ouvertement avec Robinio Vaz, et a trouvé un accord sur son futur contrat selon Nicolo Schira. L’informateur italien évoque un contrat de quatre ans et demi, et un salaire de 2 ME par an. Soit environ 160.000 euros par mois, et donc 16 fois plus que son salaire actuel. Un montant sur lequel l’OM n’a jamais voulu s’aligner, et qui n’est pourtant pas totalement démesuré. Deux millions par an, c’est par exemple le salaire de CJ Egan-Riley ou Ulisses Garcia, qui ne sont ni des cadres, ni des titulaires en puissance.

L’OM va donc se contenter d’encaisser un très joli chèque et de voir si son pari de laisser partir Robinio Vaz à deux ans et demi de la fin de son contrat est payant sur le long terme. Cela représente tout de même une très belle vente pour un jeune joueur encore méconnu il y a un an de cela. Et acheté une bouchée de pain à Sochaux précédemment. En plus de cela, c'est un message envoyé également aux autres espoirs comme Darryl Bakola, sur ce qui les attend s’ils ne veulent pas prolonger.