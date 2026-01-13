Salaire multiplié par 16, l’OM est mis KO

tu t es trompé de marché la
Je suis obligé d'applaudir plusieurs fois.. Aubam est resté chez lui au chaud pour ce match, mais il apparaît titulaire dans la compo de F01, comme paixao d'ailleurs... Ne changez rien 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣
dans ce cas oui Gouiri en 9,5. et Aubam en 9. Dans tous les cas, DZ n utilise pas Greenwood avec ses points forts. la vitesse et le dribble. il recoit le ballon a l arret. des qu il accelere , il passe tout le monde. Donc meme sur l aile, il pourrait etre tellement plus fort avec un jeu different
À chaque fois qu'il a été positionnéen 10, je n'ai pas senti Greenwood très à l'aise. Par contre Gouiri oui. Mais poser 20M sur cet inconnu, j'espère que ça en vaudra le coup.
ok. t en comptes combien au. juste?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
Robinio #Vaz to #ASRoma from #OlympiqueMarseille is at the final stage for a total package of €25 (loan with obligation to buy). Contract until 2030 (€2M/year). #transfers #OM
Agreement in principle between #ASRoma and #OlympiqueMarseille for Robinio #Vaz (born in 2007). #Roma are set to pay €25M to #OM and are now waiting for the final green light from the young striker. Ready for him a contract until 2030 (€2M/year). #transfers #TeamOM