L'OL réactive une vieille piste, l'OM aussi !

Après les débuts prometteurs d'Endrick, l'OL rêve d'enchainer avec un renfort de poids au milieu de terrain. Un joueur suivi de longue date, mais l'OM est aussi sur le coup pour Ismail Yuksek.

L’OL ne s’interdit plus de rêver. Il y a six mois, le club rhodanien se demandait s’il allait rester en Ligue 1 en raison de ses gros soucis financiers. Tout n’est pas réglé à ce niveau, mais la santé s’améliore et c’est ce qui a poussé la DNCG à autoriser Lyon à recruter cet hiver, dans la mesure où la masse salariale reste encadrée. Surtout, le club désormais dirigé par Michele Kang n’est plus obligé de vendre.

La grosse saison de Yuksek attire l'oeil

Et avec l’arrivée d’Endrick, l’OL se prend à rêver d’une deuxième partie de saison encore plus convaincante. Au point de s’offrir une recrue supplémentaire dans un secteur de jeu encore un peu juste. Selon la presse turque, l’OL possède toujours Ismail Yuksek dans son viseur. Un joueur déjà ciblé il y a 18 mois quand John Textor cherchait à renforcer l’équipe de manière spectaculaire. L’international turc avait par la suite quelque peu disparu des radars.

Mais depuis que José Mourinho est parti de Fenerbahçe, le milieu de terrain revit et enchaine les matchs solides. Résultat, quatre clubs sont au coude à coude pour s’offrir ses services : l’OL donc, Brighton, Stuttgart et l’OM. Comme souvent ces derniers mois, on retrouve les deux Olympiques à la lutte pour des cibles alléchantes. Il faut dire que les deux clubs cherchent du monde au milieu de terrain pour répondre aux exigences élevées de la deuxième partie de saison.

Pour se payer l’international turc (29 sélections), il faudra toutefois passer le cap des 10 millions d’euros à débourser. Surtout si Brighton venait à passer à l’offensive, ce qui n’est pas le cas actuellement. A noter que Fenerbahçe ne compte pas céder Yuksek trop tôt dans ce mois de janvier, pour s’offrir le choix de pouvoir recruter son remplaçant. Car le club d’Istanbul est déjà en train de perdre Sebastian Szymanski, qui fonce vers le Stade Rennais.