L'OL réactive une vieille piste, l'OM aussi !

OL12 janv. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Après les débuts prometteurs d'Endrick, l'OL rêve d'enchainer avec un renfort de poids au milieu de terrain. Un joueur suivi de longue date, mais l'OM est aussi sur le coup pour Ismail Yuksek.
L’OL ne s’interdit plus de rêver. Il y a six mois, le club rhodanien se demandait s’il allait rester en Ligue 1 en raison de ses gros soucis financiers. Tout n’est pas réglé à ce niveau, mais la santé s’améliore et c’est ce qui a poussé la DNCG à autoriser Lyon à recruter cet hiver, dans la mesure où la masse salariale reste encadrée. Surtout, le club désormais dirigé par Michele Kang n’est plus obligé de vendre.

La grosse saison de Yuksek attire l'oeil

Et avec l’arrivée d’Endrick, l’OL se prend à rêver d’une deuxième partie de saison encore plus convaincante. Au point de s’offrir une recrue supplémentaire dans un secteur de jeu encore un peu juste. Selon la presse turque, l’OL possède toujours Ismail Yuksek dans son viseur. Un joueur déjà ciblé il y a 18 mois quand John Textor cherchait à renforcer l’équipe de manière spectaculaire. L’international turc avait par la suite quelque peu disparu des radars.
Mais depuis que José Mourinho est parti de Fenerbahçe, le milieu de terrain revit et enchaine les matchs solides. Résultat, quatre clubs sont au coude à coude pour s’offrir ses services : l’OL donc, Brighton, Stuttgart et l’OM. Comme souvent ces derniers mois, on retrouve les deux Olympiques à la lutte pour des cibles alléchantes. Il faut dire que les deux clubs cherchent du monde au milieu de terrain pour répondre aux exigences élevées de la deuxième partie de saison.
Pour se payer l’international turc (29 sélections), il faudra toutefois passer le cap des 10 millions d’euros à débourser. Surtout si Brighton venait à passer à l’offensive, ce qui n’est pas le cas actuellement. A noter que Fenerbahçe ne compte pas céder Yuksek trop tôt dans ce mois de janvier, pour s’offrir le choix de pouvoir recruter son remplaçant. Car le club d’Istanbul est déjà en train de perdre Sebastian Szymanski, qui fonce vers le Stade Rennais.
0
Derniers commentaires

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Barcola et chevalier étais plus âgé, donc rien a voir

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Le gamin était côté a 4 M et L OM récupère 17 M cach c'est une belle vente, L OM va récupérer 17 M juste avant le passage de la DNCG , L OM est tranquille

AC Ajaccio : Alain Orsoni abattu par un sniper

@ dijaya la merde marseillaise qui n’est là que pour troller, qui n’a jamais un truc intelligent à dire, juste troller, à l'abruti, au trouillard derrière son ordi qui attise la haine et qui n’a rien pour lui, au pauvre type sans vie (tu t'es toi-même bien décrit, toi qui es sur tous les articles du PSG à baver et à déverser ta haine) : dijaya 16 novembre 2025 à 20:30+ 481 je vous invite a ne plus repondre a ces medes parisiennes qui sont la que pour troller. jamais un truc intelligent a dire. juste troller. les Fiasco Natcho Kvacadabra Leparc., Kenny l abruti ou l africain de banlieue MR Georges… ce sont juste des comptes de trouillards derriere leur ordi qui attise la haine et n ont rien pour eux. ce sont juste de pauvres types sans vie. c est pourquoi, evitez de parler à ces gens là, c est une perte de temps. eux l ont le temps. ils sont sur chaque article OM OL.... laissez tomber ces pauvres types. Je troll effectivement, car des qu on parle foot avec la plupart des mongols ici, ça part en quenelle, mais certaines personnes sont sympas et discutent foot sans soucis. Ils se reconnaitront. joekidd 16 novembre 2025 à 21:26+ 96 Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux. dijaya 16 novembre 2025 à 21:29+ 481 ah bon comme. ? exemple? joekidd 16 novembre 2025 à 21:38+ 96 Regarde ton historique.

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Y a qui a l,OM ???

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Pourquoi tu veux donner la meme chose a bakola??? Vaz cest vaz bakola c'est bakola et tartenpion c'est tartenpion... chaque cas est unique .. cest pas figé chaque joueur na pas le meme talent ,les meme ambitions, et les meme compétences, et faut voir aussi les besoins du clubs en l'instant T le potentiel etc.. tu crois parceque vaz dit je veux 100k alors tous vont demander 100k ??? Ou l'inverse si on dit non et ne cède pas cest l'assurance que plus jamais aucun jeune osera en demander autant ??? Vous delirez ou quoi???

