50 millions d’euros pour ce flop, l’OM tombe à la renverse

Apparu la saison dernière sous le maillot de l'OM, Amar Dedic n'avait pas été conservé par les dirigeants. Il explose désormais au Benfica Lisbonne et City le veut pour 50 ME.

L’Olympique de Marseille a certainement manqué un épisode. Prometteur défenseur bosnien né en Autriche, Amar Dedic était arrivé en Provence avec une belle réputation à la fin du mercato hivernal 2025. Un prêt payant de 1,5 ME en provenance de Salzbourg pour lui permettre de disputer un championnat plus huppé que celui d’Autriche. Après seulement 10 apparitions sous le maillot olympien, Pablo Longoria n’avait pas donné suite et n’avait donc pas levé l’option d’achat de 10 ME pour recruter définitivement le latéral serbe.

Dedic n'a pas convaincu à l'OM, il écrase tout à Benfica

Cela n’a pas chagriné son club de Salzbourg, qui l’a vendu quelques semaines plus tard au Benfica Lisbonne pour 12 millions d’euros. Et depuis, le latéral droit bosnien enchaine les matchs. Il n’a manqué que trois rencontres depuis le début de saison avec les Aigles, et monte en puissance de manière impressionnante.

Le média bosnien Sport1 annonce ainsi que ses performances actuelles ont mis en appétit Manchester City, dont l’entraineur Pep Guardiola est désormais un grand fan. Il faut dire que Rico Lewis ne fait pas vraiment l’unanimité, et que c’est parfois Matheus Nunes qui occupe ce poste chez les Sky Blues.

Dans ce dossier, comme à son habitude, le Benfica Lisbonne compte bien être un très bon vendeur. Le club portugais espère récupérer 50 millions d’euros pour l’éphémère joueur de l’OM, ce qui va faire tousser en Provence. Surtout que Manchester City, qui avait pris ses marques pour faire venir Dedic en juin, le veut désormais pour ce mois de janvier. Une excellente opportunité pour le joueur bosnien, qui n’a pas réussi à faire l’unanimité à l’OM, mais voit maintenant sa carrière subitement décoller.