50 millions d’euros pour ce flop, l’OM tombe à la renverse

OM12 janv. , 20:00
parGuillaume Conte
Apparu la saison dernière sous le maillot de l'OM, Amar Dedic n'avait pas été conservé par les dirigeants. Il explose désormais au Benfica Lisbonne et City le veut pour 50 ME.
L’Olympique de Marseille a certainement manqué un épisode. Prometteur défenseur bosnien né en Autriche, Amar Dedic était arrivé en Provence avec une belle réputation à la fin du mercato hivernal 2025. Un prêt payant de 1,5 ME en provenance de Salzbourg pour lui permettre de disputer un championnat plus huppé que celui d’Autriche. Après seulement 10 apparitions sous le maillot olympien, Pablo Longoria n’avait pas donné suite et n’avait donc pas levé l’option d’achat de 10 ME pour recruter définitivement le latéral serbe.

Dedic n'a pas convaincu à l'OM, il écrase tout à Benfica

Cela n’a pas chagriné son club de Salzbourg, qui l’a vendu quelques semaines plus tard au Benfica Lisbonne pour 12 millions d’euros. Et depuis, le latéral droit bosnien enchaine les matchs. Il n’a manqué que trois rencontres depuis le début de saison avec les Aigles, et monte en puissance de manière impressionnante.

OM : Amar Dedic connaît son futur clubOM : Amar Dedic connaît son futur club
OM : Amar Dedic choque De Zerbi et fait une première victimeOM : Amar Dedic choque De Zerbi et fait une première victime
Le média bosnien Sport1 annonce ainsi que ses performances actuelles ont mis en appétit Manchester City, dont l’entraineur Pep Guardiola est désormais un grand fan. Il faut dire que Rico Lewis ne fait pas vraiment l’unanimité, et que c’est parfois Matheus Nunes qui occupe ce poste chez les Sky Blues.
Dans ce dossier, comme à son habitude, le Benfica Lisbonne compte bien être un très bon vendeur. Le club portugais espère récupérer 50 millions d’euros pour l’éphémère joueur de l’OM, ce qui va faire tousser en Provence. Surtout que Manchester City, qui avait pris ses marques pour faire venir Dedic en juin, le veut désormais pour ce mois de janvier. Une excellente opportunité pour le joueur bosnien, qui n’a pas réussi à faire l’unanimité à l’OM, mais voit maintenant sa carrière subitement décoller.
A. Dedić

A. Dedić

AustriaAutriche Âge 23 Défenseur

Liga Portugal

2025/2026
Matchs14
Buts1
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge1

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM

En attendant, Tapie a fait de la zonz, mais lui au moins n'a jamais fait travaillé jusqu'à mort s'en suive de 4000-5000 ouvriers sur des chantiers de stades pour une organisation de CdM acheté ni financer le HAMAS et le terrorisme via l'EI. 😉

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Barcola et chevalier étais plus âgé, donc rien a voir

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Le gamin était côté a 4 M et L OM récupère 17 M cach c'est une belle vente, L OM va récupérer 17 M juste avant le passage de la DNCG , L OM est tranquille

AC Ajaccio : Alain Orsoni abattu par un sniper

@ dijaya la merde marseillaise qui n’est là que pour troller, qui n’a jamais un truc intelligent à dire, juste troller, à l'abruti, au trouillard derrière son ordi qui attise la haine et qui n’a rien pour lui, au pauvre type sans vie (tu t'es toi-même bien décrit, toi qui es sur tous les articles du PSG à baver et à déverser ta haine) : dijaya 16 novembre 2025 à 20:30+ 481 je vous invite a ne plus repondre a ces medes parisiennes qui sont la que pour troller. jamais un truc intelligent a dire. juste troller. les Fiasco Natcho Kvacadabra Leparc., Kenny l abruti ou l africain de banlieue MR Georges… ce sont juste des comptes de trouillards derriere leur ordi qui attise la haine et n ont rien pour eux. ce sont juste de pauvres types sans vie. c est pourquoi, evitez de parler à ces gens là, c est une perte de temps. eux l ont le temps. ils sont sur chaque article OM OL.... laissez tomber ces pauvres types. Je troll effectivement, car des qu on parle foot avec la plupart des mongols ici, ça part en quenelle, mais certaines personnes sont sympas et discutent foot sans soucis. Ils se reconnaitront. joekidd 16 novembre 2025 à 21:26+ 96 Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux. dijaya 16 novembre 2025 à 21:29+ 481 ah bon comme. ? exemple? joekidd 16 novembre 2025 à 21:38+ 96 Regarde ton historique.

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Y a qui a l,OM ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

