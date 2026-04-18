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Rodolphe Saadé et l'Arabie Saoudite, le mariage qui fait fantasmer l'OM

OM18 avr. , 9:30
parCorentin Facy
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La nomination de Stéphane Richard à la présidence de l’OM relance les rumeurs d’une possible vente du club par Frank McCourt. Le nom de Rodolphe Saadé revient avec insistance ces derniers jours.
Il y a du changement à l’Olympique de Marseille et il n’y a pas besoin de croire en une vente imminente du club phocéen pour l’affirmer. Nouveau logo et nouveau président, une nouvelle ère est sur le point de s’ouvrir avec Stéphane Richard aux manettes du club. L’ancien PDG d’Orange prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain et certains voient avec son arrivée l’imminence d’une vente de l’OM. En cause, les liens forts qui unissent Stéphane Richard et Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, sponsor maillot n°1 des Marseillais et très souvent cité comme un potentiel investisseur pour racheter l’OM ou tout du moins entrer au capital du club.
Sur X, le compte @_zazoas est très au fait de tout ce qui concerne la vente de l’Olympique de Marseille. Pour lui, une union entre Rodolphe Saadé et l’Arabie Saoudite pour racheter le club phocéen à Frank McCourt est une option de plus en plus fortement envisageable. « Sa nomination à l'OM confirme son statut d'homme de confiance de Rodolphe Saadé déjà visible à M6 où il représente CMA CGM, qui confirme sa montée en puissance en disposant d'un véritable poids décisionnel au sein du club » explique d’abord le compte insider suivi par près de 4.000 followers sur X au sujet de Stéphane Richard, avant de poursuivre.

Un mariage idéal pour relancer l'OM ?

« Proche également des circuits financiers saoudiens, Stéphane Richard s'impose comme le trait d'union naturel des actionnaires du consortium franco-saoudien » juge ce spécialiste de la vente de l’Olympique de Marseille, intimement convaincu qu’une union entre l’Arabie Saoudite et Rodolphe Saadé est sur le point de voir le jour pour racheter le club et que Stéphane Richard, proche du patron de CMA CGM, n’a pas été placé à la présidence du club par hasard par Frank McCourt il y a deux semaines.

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Des rumeurs qui n’ont pas encore été confirmées, mais la nomination de Stéphane Richard et les nombreux changements à l’OM ces dernières semaines ont redonné un peu de poids à l’hypothèse d’une vente du club. D’autant que désormais, Frank McCourt ne cache plus son envie de trouver un nouvel investisseur pour l’épauler. Avant de lui racheter définitivement l’Olympique de Marseille ?
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Hélas à la 17 éme , je pensais la L1 plié bravo au Lensois d'avoir battu des vaillants toulousains ..

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Sauf que la " Juve "" ne pourrait " se permettre de verser son salaire actuel donc " connerie " .....

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oui il va quitter le PSG pour la vieille dame,on y croit.0..Puis ces clodos qui n'ont jamais d'argent ils vont nous le payer en 50 x sans frais?

PSG : Zaïre-Emery, l'info mercato qui fait trembler Paris

Des 3 milieux actuels c'est bien celui que j'aime le moins mais il est beaucoup plus qu'un simple remplaçant à Ruiz. Jamais il demandera son départ et même dans ce cas improbable ça partira pas en dessous des 100M, que ces pinces de la Juv aillent voir ailleurs.

Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

Jallet. ptdrrrr. ah ouais qd meme. niveau objectivité pour l OM. c est clair que là c est le top mdr.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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