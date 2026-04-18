Rodolphe Saadé et l'Arabie Saoudite, le mariage qui fait fantasmer l'OM

Hélas à la 17 éme , je pensais la L1 plié bravo au Lensois d'avoir battu des vaillants toulousains ..
Sauf que la " Juve "" ne pourrait " se permettre de verser son salaire actuel donc " connerie " .....
oui il va quitter le PSG pour la vieille dame,on y croit.0..Puis ces clodos qui n'ont jamais d'argent ils vont nous le payer en 50 x sans frais?
Des 3 milieux actuels c'est bien celui que j'aime le moins mais il est beaucoup plus qu'un simple remplaçant à Ruiz. Jamais il demandera son départ et même dans ce cas improbable ça partira pas en dessous des 100M, que ces pinces de la Juv aillent voir ailleurs.
Jallet. ptdrrrr. ah ouais qd meme. niveau objectivité pour l OM. c est clair que là c est le top mdr.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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