Monaco veut recruter 3 joueurs du Barça

Bien partie pour conclure le transfert définitif d’Ansu Fati, l’AS Monaco a encore d’autres opérations en cours avec le FC Barcelone. Le club de la Principauté souhaite relancer le Suédois Roony Bardghji et le milieu Marc Casado.

Ça discute entre l’AS Monaco et le FC Barcelone. Sauf rebondissement, le pensionnaire du Stade Louis-II va lever l’option d’achat du prêt d’Ansu Fati. Le club de la Principauté va ainsi injecter 11 millions d’euros dans les caisses du Barça, en attendant d’autres opérations éventuelles. Cette semaine, le quotidien catalan Sport révélait également un intérêt monégasque pour l’ailier droit Roony Bardghji (20 ans).

Lire aussi L'OM va signer un renfort surprise venu du Barça

L’AS Monaco se verrait bien récupérer l’international suédois, non convoqué pour le Mondial 2026, dans le cadre d’un transfert assorti d’une option de rachat en faveur du Barça. Le dossier s’annonce tout de même compliqué à cause de la concurrence notamment représentée par l’Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’ASM rencontreront peut-être moins d’obstacles sur le dossier Marc Casado (22 ans). D’après le journaliste de Sportitalia Gianluigi Longari, le septième de Ligue 1 a entamé des négociations avec le Barça pour le transfert du milieu défensif.

Notre confrère n’indique aucun montant, mais il est clair que le champion d’Espagne ne s’opposera pas au départ du Blaugrana sous contrat jusqu’en 2028. L’ancien capitaine de la réserve du Barça arrive loin dans la hiérarchie de l’entraîneur Hansi Flick. En concurrence avec Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Marc Bernal ou encore le polyvalent Eric Garcia, le produit de la Masia n’a débuté que 15 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Le milieu longtemps déterminé à s’imposer au Barça a donc fini par ouvrir la porte à un départ cet été. Une bonne nouvelle pour l’AS Monaco qui devra compenser la probable sortie du Sénégalais Lamine Camara, convoité par Liverpool et Newcastle en Angleterre.