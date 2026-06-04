Casado

Monaco veut recruter 3 joueurs du Barça

Monaco04 juin , 13:30
parEric Bethsy
0
Bien partie pour conclure le transfert définitif d’Ansu Fati, l’AS Monaco a encore d’autres opérations en cours avec le FC Barcelone. Le club de la Principauté souhaite relancer le Suédois Roony Bardghji et le milieu Marc Casado.
Ça discute entre l’AS Monaco et le FC Barcelone. Sauf rebondissement, le pensionnaire du Stade Louis-II va lever l’option d’achat du prêt d’Ansu Fati. Le club de la Principauté va ainsi injecter 11 millions d’euros dans les caisses du Barça, en attendant d’autres opérations éventuelles. Cette semaine, le quotidien catalan Sport révélait également un intérêt monégasque pour l’ailier droit Roony Bardghji (20 ans).

Lire aussi

L'OM va signer un renfort surprise venu du BarçaL'OM va signer un renfort surprise venu du Barça
L’AS Monaco se verrait bien récupérer l’international suédois, non convoqué pour le Mondial 2026, dans le cadre d’un transfert assorti d’une option de rachat en faveur du Barça. Le dossier s’annonce tout de même compliqué à cause de la concurrence notamment représentée par l’Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’ASM rencontreront peut-être moins d’obstacles sur le dossier Marc Casado (22 ans). D’après le journaliste de Sportitalia Gianluigi Longari, le septième de Ligue 1 a entamé des négociations avec le Barça pour le transfert du milieu défensif.
Notre confrère n’indique aucun montant, mais il est clair que le champion d’Espagne ne s’opposera pas au départ du Blaugrana sous contrat jusqu’en 2028. L’ancien capitaine de la réserve du Barça arrive loin dans la hiérarchie de l’entraîneur Hansi Flick. En concurrence avec Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Marc Bernal ou encore le polyvalent Eric Garcia, le produit de la Masia n’a débuté que 15 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Le milieu longtemps déterminé à s’imposer au Barça a donc fini par ouvrir la porte à un départ cet été. Une bonne nouvelle pour l’AS Monaco qui devra compenser la probable sortie du Sénégalais Lamine Camara, convoité par Liverpool et Newcastle en Angleterre.
Articles Recommandés
Eli Kroupi ICONSPORT_366748_0069
PSG

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

ICONSPORT_367667_0026
Equipe de France

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

ICONSPORT_365167_0005
OM

OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée

Luis Enrique ICONSPORT_366783_0203
PSG

Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée

Fil Info

04 juin , 22:00
Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas
04 juin , 21:40
France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur
04 juin , 21:30
OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée
04 juin , 21:00
Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée
04 juin , 20:57
Programme et résultats des amicaux du jeudi 4 juin
04 juin , 20:47
Officiel : Liverpool annonce son nouvel entraîneur
04 juin , 20:30
Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG
04 juin , 20:10
France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)
04 juin , 20:00
Le plan B de la Roma est aussi à l’OM

Derniers commentaires

Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions

Ca n'a plus aucune importance dans ce nouveau format.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading