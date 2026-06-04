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Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye n’a pas fini de dégoûter l’OM

OM04 juin , 14:30
parEric Bethsy
3
Ancien flop de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye s’est bien relancé depuis son départ en 2024. Le milieu offensif fait le bonheur d’Everton et pourrait franchir un nouveau cap en rejoignant un grand d’Europe cet été.
L’Olympique de Marseille connaît la chanson. Parmi les indésirables qui seront éjectés dans les semaines et mois à venir, certains d’entre eux retrouveront subitement leur meilleur niveau la saison prochaine. C’est devenu une habitude pour le club phocéen qui n’a pas reconnu Ismaïla Sarr, Ismaël Koné ou encore Iliman Ndiaye une fois partis. Ce dernier s’est effectivement métamorphosé depuis son départ en 2024 pour 18 millions d'euros. Passé par le centre de formation olympien, le milieu offensif n’avait peut-être pas supporté les attentes suscitées par son retour.
En tout cas, son potentiel s’exprime beaucoup mieux de l’autre côté de la Manche. L’international sénégalais brille sous le maillot d’Everton et peut même rêver d’un transfert chez un grand d’Europe. Selon les informations du Daily Mirror, Manchester United s’intéresse à son profil. Les Red Devils sont à la recherche d’un ailier gauche et ont inscrit le nom d’Iliman Ndiaye dans leur short-list. La source précise que l’ancien flop de l’Olympique de Marseille n’est pas la priorité. Mais l’Ivoirien Yann Diomandé et le milieu d’Aston Villa Morgan Rogers sont très convoités et surtout très chers.

Iliman Ndiaye coûte cher

Iliman Ndiaye, lui, semble plus abordable. D’autant que la presse anglaise parle d’un désaccord avec ses dirigeants. Le Lion de la Teranga a en effet refusé toutes les offres de prolongation reçues en raison d’une clause libératoire souhaitée par ses supérieurs. Une prolongation n’est donc pas d’actualité. Sauf qu’avec un contrat jusqu’en 2029, Iliman Ndiaye, dont la valeur est estimée à 55 millions d’euros sur le site de Transfermarkt, n’est pas en position de force. Son prix pourrait même augmenter durant le Mondial 2026, tout comme la frustration des Marseillais.
I. Ndiaye

I. Ndiaye

FranceFrance Âge 26 Attaquant

World Cup

2026
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Friendly International

2026
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Jaune0
Rouge0
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Premier League

2025/2026
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Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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16
Nice
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