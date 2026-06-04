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ASSE : Larry Tanenbaum fait une grande annonce

ASSE04 juin , 15:07
parGuillaume Conte
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L'AS Saint-Etienne subit la colère de ses supporters après l'accession manquée. Le propriétaire du club a immédiatement pris la parole pour un discours qui se veut rassurant.
Propriétaire de l’AS Saint-Etienne, Larry Tanenbaum a pris la parole sur le site officiel des Verts pour faire un point sur la situation. L’homme d’affaire canadien, véritable passionné de sport, a livré un très long discours pour rassurer les supporters. Certes, la saison ne s’est pas bien terminée avec l’absence de montée en Ligue 1, mais l’essentiel est ailleurs pour celui qui aussi propriétaire de plusieurs franchises de sport américain de la ville de Toronto. Pour Larry Tanenbaum, il faut mettre cet échec en rapport avec le travail qui est accompli dans l’ombre pour faire grandir l’ASSE et lui donner les moyens de ses ambitions sur le long terme.
Un discours très ambitieux qui a pour but de calmer la grogne des supporters, qui ont réclamé des dettes après la défaite face à Nice en barrages d’accession à la Ligue 1. Mais pour l’homme d’affaire canadien, il est l’heure de voir plus loin.
« En plus de trente ans dans le sport professionnel, j’ai appris que les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. Elles reposent sur la stabilité, la patience, l’investissement et la capacité à rester fidèle à un cap, même lorsque les progrès ne sont pas immédiats. Je l’ai vécu directement avec les Toronto Raptors et le Toronto FC. Dans les deux cas, les accomplissements majeurs ne sont arrivés qu’après plusieurs années de travail et de continuité dans l’organisation (…) Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à Saint-Étienne, nous l’avons fait sur la base d’une vision de long terme. Nous sommes venus pour contribuer à bâtir un club capable de retrouver durablement le succès, en s’appuyant sur une gouvernance solide, des choix cohérents, tout en préservant une identité forte. À l’AS Saint-Étienne, j’ai la conviction que nous avons les bases pour bâtir quelque chose de fort et de durable. Notre engagement envers l’AS Saint-Étienne est inébranlable », a lancé le Canadien avant de conclure sur son engagement sur la durée chez les Verts.
« Le chemin devant nous exige de l’ambition, mais aussi de la constance. Il demande de croire à un projet à long terme et d’avoir la discipline nécessaire pour le mener jusqu’au bout. Ces principes m’ont guidé tout au long de ma carrière dans le sport, et ils continueront de guider notre travail à l’AS Saint-Étienne. Nous sommes là pour longtemps. Nous restons mobilisés pour ce club, pour vous, ses supporters, ses partenaires, et pour son avenir », a livré Larry Tanenbaum. Il reste à savoir si cela calmera la grogne des supporters, après cet échec dans la montée en Ligue 1 qui reste en travers de la gorge des Stéphanois.
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