OM : « Très impliqué », Rodolphe Saadé annonce la couleur à Marseille

Incroyable , on tape chelsea 8-2 , Liverpool 4-0....j aurais jamais imaginé vivre une telle période avec le PSG.
Perso je le trouve bizarre dans ses sorties aériennes.... et dans la gestuelle j'attends encore avant de juger
Et ça pleure à chaude larmes pour un match reporté qui compte même plus vu qu'ils ont perdu contre leur grand rival Lillois ...
Aller les Bourgeois … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Ah bon ? Vraiment ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Le sujet du naming du Velodrome a été évoqué lors de la présentation de Stéphane Richard vendredi. La CMA CGM n’a pas manifesté d’intérêt. Pas de discussion avec son partenaire principal sur ce sujet confirme le club olympien. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias #OM