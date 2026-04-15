OM : « Très impliqué », Rodolphe Saadé annonce la couleur à Marseille

Fortement associé à un potentiel rachat de l’OM, Rodolphe Saadé a démenti être intéressé par le naming du Vélodrome avec son entreprise CMA CGM. L’homme d’affaires promet néanmoins d’être très impliqué au club.

Quel sera le nom de l’Orange Vélodrome la saison prochaine ? Le contrat prend fin en juin prochain entre l’Olympique de Marseille et la société de téléphonie pour le naming de l’enceinte du Boulevard-Michelet. Ces derniers jours, le nom d’une société en particulier revenait avec insistance pour remplacer Orange : CMA CGM, troisième société mondiale dans le domaine maritime, qui appartient à l’homme d’affaires Rodolphe Saadé, lequel est un proche du nouveau président Stéphane Richard

Contre toute attente, celui qui détient également La Provence a finalement démenti auprès de nombreux journalistes suiveurs de l’Olympique de Marseille qu’il était intéressé par le naming du Vélodrome. L’enceinte des Marseillais ne s’appellera donc pas le CMA CGM Vélodrome dans les semaines à venir. Cela ne veut pas dire pour autant que Rodolphe Saadé ne s’intéresse pas de près à tout ce qu’il se passe au sein du club phocéen.

« le partenaire maillot de l'OM se dit déjà très impliqué auprès du club ». Simplement via le contrat de sponsoring maillot ou d’une autre façon ? Les prochaines semaines nous en diront plus mais ces derniers temps, les rumeurs se multiplient concernant En effet, selon RMC,. Simplement via le contrat de sponsoring maillot ou d’une autre façon ? Les prochaines semaines nous en diront plus mais ces derniers temps, les rumeurs se multiplient concernant une possible entrée de Rodolphe Saadé au capital du club . Cela n’a échappé à personne, Frank McCourt a officialisé son envie d’accueillir un nouvel investisseur à l’Olympique de Marseille.

D’abord dans les colonnes du JDD puis en conférence de presse, le natif de Boston a expliqué qu’il était favorable à la venue d’un nouvel investisseur afin de faire passer un cap à l’OM. Le profil de Rodolphe Saadé est parfait. Le Français a une société leader dans son domaine en France, et il dispose d’un immense réseau à Marseille. Reste à voir si l’implication, déjà très forte du patron de CMA CGM, sera amené à croitre dans la cité phocéenne à l’avenir.