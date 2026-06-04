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L’offre à 25 ME qui met l’OL dans l’embarras

OL04 juin , 14:00
parGuillaume Conte
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Les dirigeants rhodaniens ont déjà leur mercato de rêve en tête, mais il faut arriver à vendre les joueurs poussés dehors à temps. Sinon, tout pourrait bien se compliquer, et forcer l'OL à accepter des offres moins plaisantes.
L’OL doit vendre, mais pas n’importe qui. Des joueurs sont considérés comme intouchables à l’image de Tyler Morton et Corentin Tolisso. Il y a aussi des éléments importants, avec encore une grosse marge de progression, que le club rhodanien n’a pas envie de céder. C’est le cas d’Afonso Moreira, devenu un maillon fort de Lyon alors qu’il était arrivé incognito. Sa cote a grimpé au point d’atteindre plus de 20 millions d’euros.

Afonso Moreira, danger à l'OL

Il faut dire que des clubs européens commencent à se dire que, puisque l’OL est vendeur, autant aller chercher des joueurs prometteurs et capables de frapper très fort la saison prochaine. C’est pour cela que, selon The Sun, Manchester United envisage de mettre une somme pouvant grimper à 25 millions d’euros pour s’offrir le jeune portugais.
Un montant très respectable, et qui ferait beaucoup de bien aux finances lyonnaises, dans le rouge. Surtout quand on sait que Moreira a été recruté pour 2 millions d’euros en provenance de l’équipe B du Sporting Portugal il y a un an seulement.
Seulement, cette probable attaque pose problème à Matthieu Louis-Jean. En effet, le boss de la cellule de recrutement veut bien céder des joueurs, surtout à ces sommes-là, mais il voudrait plutôt se séparer de joueurs remplaçants ou qui peuvent quitter l’OL sans trop manquer à Paulo Fonseca. C’est le cas de Tessmann, Mangala ou Maitland-Niles. Moreira n’entre pas vraiment dans cette équation.
Néanmoins, avec des ventes à boucler avant la fin du mois de juin, si les dossiers prévus n’avancent pas, Louis-Jean et les dirigeants lyonnais vont bien devoir envisager une vente déplaisante, surtout si cela se fait à un montant important. Le départ d’Afonso Moreira risque tout de même de faire grincer des dents, tant il avait su faire oublier Malick Fofana grâce à son activité et son efficacité. Un dilemme pour l’OL, qui va devoir trancher dans les deux prochaines semaines sur ce sujet.
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