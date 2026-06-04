Nantes : Kita a trouvé son entraineur, c'est la remontée à 100 %

Le FC Nantes, relégué en Ligue 2, n'a pas envie de s'éterniser dans l'échelon inférieur. Pour retrouver la Ligue 1, Waldemar Kita pense à un entraineur estampillé FCN qui a déjà connu cette situation. Deux fois.

Waldemar Kita a ses entraineurs, et ils reviennent toujours à Nantes . Vahid Halilhodzic a fait un deuxième passage dans son club de coeur mais n’a pas pu sauver les Canaris de la relégation en Ligue 2. Pour lui succéder, l’homme d’affaire franco-polonais a plusieurs pistes. Selon les informations de L’Equipe, le retour de Michel Der Zakarian est à l’étude, et l’ancien joueur des Canaris est parmi les pistes privilégiées pour essayer de faire remonter le FCN en Ligue 1.

Der Zakarian, déjà monté deux fois avec Nantes

Ce serait le troisième passage de « Der Zak » à la Jonelière, après un premier entre 2007 et 2008, et un retour plus prolongé de 2012 à 2016. A chaque fois, il a connu une montée en Ligue 1 (2008 et 2013). Un signe qui a l’air d’inspirer le clan Kita.

Michel Der Zakarian, actuellement libre après un dernier passage court et très compliqué au SM Caen, est en tout cas déjà sur place. Il habite en Loire-Atlantique et a été vu à un match des espoirs du FC Nantes récemment. Une preuve que son amour pour la Maison Jaune est toujours présent. Il était d’ailleurs présent au match des légendes organisé l’an dernier au stade de la Beaujoire, en compagnie notamment de Marcel Desailly.

Apprécié des supporters, meneur d’hommes et tenu en estime par Waldemar Kita, Michel Der Zakarian coche en tout cas pas mal de cases pour relever le défi d’essayer de faire remonter less Canaris en Ligue 1.