Ancien du PSG et du PFC, il se fait virer par l’OM

Saison décevante également pour l'équipe féminine de l'OM, qui a vu Corine Diacre prendre la porte. Elle est accompagnée par le directeur sportif du club phocéen, malgré son CV de prestige.

Le grand ménage se poursuit au sein de l’équipe féminine de l ’Olympique de Marseille . Corinne Diacre ne sera pas la seule victime de la saison jugée trop faiblarde de l’équipe olympienne. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France a pris la porte, et avec elle Antoine Ferreira a subi le même sort, même si l’OM n’a pas communiqué à ce sujet. Selon La Provence, le dirigeant qui avait connu le succès avec les sections féminines du PSG et du PFC, a été remercié il y a deux semaines.

Contacté par le quotidien local, l’OM n’a pas donné de précisions et n’a pas voulu confirmer ou infirmer cette information. Ferreira ne s’entendait pas bien avec Diacre, qui avait déploré son inaction au mercato hivernal. Mais l’OM n’a pas hésité à trancher et à se séparer des deux.

Toujours selon La Provence il pourrait ne pas être remplacé. Nicolas Chabot, nommé entraineur principal de l’OM, pourrait récupérer les deux rôles et éviter ainsi aux dirigeants marseillais de rechercher un directeur sportif.

Le coup de balai est en tout cas copieux, car au moins 10 joueuses vont quitter le club provençal. L’OM a terminé 9e sur 12 cette saison en D1 féminine, obtenant difficilement son maintien avec seulement cinq victoires en 22 matchs.