Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

L’OM devrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi souhaite de nouvelles arrivées afin de renforcer son effectif et bien figurer en 2026 dans toutes les compétitions. Il sait en plus que certains jeunes sont sur le départ.

Supporters et observateurs de l' OM s’attendent à vivre une belle année 2026. Les hommes de Roberto De Zerbi sont encore engagés sur tous les tableaux, avec pour objectif d’aller chercher au moins un titre. Pour y parvenir, l’entraîneur italien souhaite bénéficier de renforts supplémentaires lors du mercato hivernal.

À Medhi Benatia et à ses adjoints désormais de travailler de concert pour tenter de dénicher les perles rares, une mission qui ne s’annonce pas forcément évidente. Par ailleurs, il faudra également gérer les joueurs ayant des envies de départ, à l’image de Robinio Vaz. Si ce dernier dispose bien d’une offre de prolongation, ses conseillers réclameraient une très importante revalorisation salariale selon les informations de Romain Canuti.

Vaz sur le départ, l'OM sait pourquoi

Lors d’un passage dans Le Phocéen, le journaliste s’est largement exprimé sur le sujet :

« Robinio Vaz a été prolongé en avril pour ce qu’il a montré aux mois de janvier et février, avec des entrées en jeu qui pouvaient être décisives. On lui a fait comprendre qu’il n’était plus seulement un jeune du centre de formation, mais un joueur capable d’avoir une place dans le groupe. L’OM comptait sur lui au sein de l’équipe professionnelle.

Il a pris une autre dimension ces derniers mois et, logiquement, le club souhaite aujourd’hui le récompenser. L’OM veut l’augmenter. Ils sont conscients d’avoir de la chance et veulent lui proposer un salaire à la hauteur de son importance, afin d’éviter tout reproche.

Mais ses conseillers ont reçu des offres de Premier League avoisinant les 20 millions d’euros. Ils estiment que, dans cet effectif, peu de joueurs sont capables de rapporter une telle somme et souhaitent donc un salaire en conséquence. »

Lire aussi OM : La piste Noa Lang brutalement relancée

Le dossier Vaz va donc encore trainer à l'OM dans les prochains jours. Les Phocéens sont également engagés dans le dossier Darryl Bakola. Là encore, le jeune Marseillais pourrait aller voir ailleurs si des promesses importantes ne sont pas faites.