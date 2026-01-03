ICONSPORT_275433_0219
Robinio Vaz

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

OM03 janv. , 10:00
parHadrien Rivayrand
3
L’OM devrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi souhaite de nouvelles arrivées afin de renforcer son effectif et bien figurer en 2026 dans toutes les compétitions. Il sait en plus que certains jeunes sont sur le départ.
Supporters et observateurs de l'OM s’attendent à vivre une belle année 2026. Les hommes de Roberto De Zerbi sont encore engagés sur tous les tableaux, avec pour objectif d’aller chercher au moins un titre. Pour y parvenir, l’entraîneur italien souhaite bénéficier de renforts supplémentaires lors du mercato hivernal.
À Medhi Benatia et à ses adjoints désormais de travailler de concert pour tenter de dénicher les perles rares, une mission qui ne s’annonce pas forcément évidente. Par ailleurs, il faudra également gérer les joueurs ayant des envies de départ, à l’image de Robinio Vaz. Si ce dernier dispose bien d’une offre de prolongation, ses conseillers réclameraient une très importante revalorisation salariale selon les informations de Romain Canuti.

Vaz sur le départ, l'OM sait pourquoi 

Lors d’un passage dans Le Phocéen, le journaliste s’est largement exprimé sur le sujet :
« Robinio Vaz a été prolongé en avril pour ce qu’il a montré aux mois de janvier et février, avec des entrées en jeu qui pouvaient être décisives. On lui a fait comprendre qu’il n’était plus seulement un jeune du centre de formation, mais un joueur capable d’avoir une place dans le groupe. L’OM comptait sur lui au sein de l’équipe professionnelle.
Il a pris une autre dimension ces derniers mois et, logiquement, le club souhaite aujourd’hui le récompenser. L’OM veut l’augmenter. Ils sont conscients d’avoir de la chance et veulent lui proposer un salaire à la hauteur de son importance, afin d’éviter tout reproche.
Mais ses conseillers ont reçu des offres de Premier League avoisinant les 20 millions d’euros. Ils estiment que, dans cet effectif, peu de joueurs sont capables de rapporter une telle somme et souhaitent donc un salaire en conséquence. »

Lire aussi

OM : La piste Noa Lang brutalement relancéeOM : La piste Noa Lang brutalement relancée
Le dossier Vaz va donc encore trainer à l'OM dans les prochains jours. Les Phocéens sont également engagés dans le dossier Darryl Bakola. Là encore, le jeune Marseillais pourrait aller voir ailleurs si des promesses importantes ne sont pas faites.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_281139_0001
OL

OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases

ICONSPORT_275929_0037
OM

Son prix baisse de 12 ME, l’OM fonce dessus

ICONSPORT_273378_0001
PSG

Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC

ol nuamah la facture passe a 30me iconsport 250955 0207 390891
OL

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Fil Info

03 janv. , 11:20
OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases
03 janv. , 11:00
Son prix baisse de 12 ME, l’OM fonce dessus
03 janv. , 10:40
Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC
03 janv. , 10:20
L'OL ne voit pas le bout du tunnel
03 janv. , 10:01
L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée
03 janv. , 9:40
L’OM craque pour ce monstre de la Ligue 1 à 25 ME
03 janv. , 9:20
L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde
03 janv. , 9:00
Strasbourg supplie Chelsea, le dossier devient fou

Derniers commentaires

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Les gamins il ont rien prouvé il demande des salaires xxl cette mentalité chez beaucoup de jeunes me dégoute

« Aucune garantie que je reste », Rosenior terrorise Strasbourg

Connais pas mais pas besoin d'être un grand nom pour être coach. Par contre c'est fiounasse les proprio de Chelsea il pourrai le laisser finir sa saison !

L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Sur ce Match l'arbitre le fausse . Le ROUGE est plus que sévère , plus d'autres décisions ?

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Nuamah est Mangala, à ce stade, c'est comme s'ils s'étaient fait 2 fois les croisés....

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Comme on dit : "problème de riche".

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading