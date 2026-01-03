ICONSPORT_279599_0074
Noa Lang

OM : La piste Noa Lang brutalement relancée

OM03 janv. , 8:00
parMehdi Lunay
0
L'été dernier, l'Olympique de Marseille visait le recrutement de Noa Lang avant de se faire doubler par Naples. Cependant, le Néerlandais est en situation d'échec en Italie et il pourrait déjà s'en aller en janvier. De quoi relancer l'intérêt de l'OM ?
Noa Lang va t-il finalement atterrir sur la Canebière ? L'ailier néerlandais de 26 ans est ciblé par l'Olympique de Marseille depuis plusieurs années. Un intérêt qui a failli aboutir sur un transfert l'été dernier quand le joueur était au PSV Eindhoven. Lang a finalement rejoint Naples, champion d'Italie en titre, pour 5 ans de contrat et contre 25 millions d'euros. Il démarrait alors un beau projet avec Antonio Conte qui devait lui permettre de devenir un joueur majeur en Europe. Néanmoins, c'est tout le contraire qui arrive pour le moment. Auteur d'un but seulement toutes compétitions confondues, Lang déçoit.

Nouvelle chance pour l'OM

Une entame décevante qui risque déjà de le pousser à la sortie selon les informations de Fabrizio Romano. Une fin brutale expliquée par le mercato de Naples. L'ancien lorientais Armand Laurienté (Sassuolo) est visé dès cet hiver, mettant en danger Noa Lang à court terme. De quoi faire le bonheur de plusieurs clubs européens qui ont contacté Naples selon Calciomercato. Seul le nom de Galatasaray a fuité pour le moment.
Il serait toutefois improbable de ne pas voir apparaître l'OM dans ce dossier. Fan du joueur lors des derniers mercatos, le club phocéen a pour mission de trouver un joueur offensif cet hiver. Lang ferait l'affaire, pouvant jouer à plusieurs postes sur le front de l'attaque : sur un côté, derrière l'attaquant en milieu offensif voire à la pointe de l'attaque. Reste à se mettre d'accord avec le champion d'Italie en titre mais ça va coûter cher : 20-25 millions d'euros minimum sans parler du salaire réévalué de Noa Lang.
0
Derniers commentaires

OL : Tessmann vendu, il y a une condition

L’OL doit vendre pour recruter afin de satisfaire les promesses faites à la DNCG a bon? y a l'encadrement de la masse salariale mais plus sur les transfert

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Mon pauvre gars tu me fais pitié a te lire tu me fais penser à ce gars très très laid et qui pue qui se tape des filles seulement parce qu'il a du pognon mais sans ça ,ça reste une merde mais il ne le sait pas encore où du moins il préfère ne pas le savoir car la réalité c'est qu'il ne vaut rien sans ce fric

OM : Hojbjerg intouchable, la Juve rigole bien

La juv le veulent ! 100 M ou rien

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Le conflit d'ex Yougoslavie est assez complexe. Donc je n'y met pas les pieds. Maintenant, ça te fait chier mais c'est comme ça : en Suisse au Danemark en Suède en Belgique en Angleterre en Espagne au Portugal, ils rencontrent les mêmes problèmes d'intégration avec beaucoup de musulmans. qu'en France. Les gens ne se lèvent pas un matin en disant " et si je décidais d'en vouloir à telle ou telle personne", gratuitement, ou juste à cause de sa religion ? Faut pas prendre les gens pour des cons comme tu le fais là, ça ne marche pas. Quant à la Palestine : si Israël avait décidé d'exterminer la population comme tu dis, en moins de 48 tu n'aurais plus aucun palestinien s'ils le voulaient. Puisque tu veux me donner un cours d'histoire, je vais faire pareil. Qui sont les 1ers palestiniens ? Des frères musulmans expulsés principalement d'Égypte et des pays limitrophes, connus pour assumer leur antisémitisme. Si la charte du Hamas parle explicitement d'exterminer Israël, c'est pas un hasard d'accord. Donc votre baratin que le hamas serait un régime de résistance c'est de la grosse merde répétée par de jolis moutons. Eux ils assument leur antisémitisme, assumez le vôtre. Par contre réfléchis un peu: tes palestiniens, aucun pays arabe limitrophe n'en veut, aucun !!!! Pourquoi ???

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

L'ambition de chouiner sur le calendrier ok...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

