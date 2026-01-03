OM : La piste Noa Lang brutalement relancée

L'été dernier, l'Olympique de Marseille visait le recrutement de Noa Lang avant de se faire doubler par Naples. Cependant, le Néerlandais est en situation d'échec en Italie et il pourrait déjà s'en aller en janvier. De quoi relancer l'intérêt de l'OM ?

Noa Lang va t-il finalement atterrir sur la Canebière ? L'ailier néerlandais de 26 ans est ciblé par l' Olympique de Marseille depuis plusieurs années. Un intérêt qui a failli aboutir sur un transfert l'été dernier quand le joueur était au PSV Eindhoven. Lang a finalement rejoint Naples, champion d'Italie en titre, pour 5 ans de contrat et contre 25 millions d'euros. Il démarrait alors un beau projet avec Antonio Conte qui devait lui permettre de devenir un joueur majeur en Europe. Néanmoins, c'est tout le contraire qui arrive pour le moment. Auteur d'un but seulement toutes compétitions confondues, Lang déçoit.

Nouvelle chance pour l'OM

Calciomercato. Seul le nom de Galatasaray a fuité pour le moment. Une entame décevante qui risque déjà de le pousser à la sortie selon les informations de Fabrizio Romano. Une fin brutale expliquée par le mercato de Naples. L'ancien lorientais Armand Laurienté (Sassuolo) est visé dès cet hiver, mettant en danger Noa Lang à court terme. De quoi faire le bonheur de plusieurs clubs européens qui ont contacté Naples selon. Seul le nom de Galatasaray a fuité pour le moment.

Il serait toutefois improbable de ne pas voir apparaître l'OM dans ce dossier. Fan du joueur lors des derniers mercatos, le club phocéen a pour mission de trouver un joueur offensif cet hiver. Lang ferait l'affaire, pouvant jouer à plusieurs postes sur le front de l'attaque : sur un côté, derrière l'attaquant en milieu offensif voire à la pointe de l'attaque. Reste à se mettre d'accord avec le champion d'Italie en titre mais ça va coûter cher : 20-25 millions d'euros minimum sans parler du salaire réévalué de Noa Lang.