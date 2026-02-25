L'UEFA rejette l'appel de Benfica pour Prestianni

OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).