PSG : Joao Neves prolonge, le Real était visé

João Neves va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2030. Le club de la capitale souhaitait notamment envoyer un message fort au Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de joueurs talentueux dans son effectif et João Neves en est un parfait exemple. Le milieu de terrain portugais s’est très rapidement adapté à sa nouvelle équipe et aux exigences de Luis Enrique, qui apprécie particulièrement son style de jeu. Épanoui dans la capitale, João Neves a vu le club mettre tout en œuvre ces dernières semaines pour le valoriser. Une belle offre de prolongation lui a été proposée, acceptée par son entourage, avec à la clé une revalorisation salariale significative et en adéquation avec son niveau.

Joao Neves, le PSG voulait faire vite et bien

L’objectif du Paris Saint-Germain était, selon Sport, de décourager les clubs intéressés par João Neves. C’était notamment le cas du Real Madrid, qui souhaitait en faire un remplaçant de Luka Modrić et Toni Kroos.

Le Lusitanien de 21 ans dispose encore d’une belle marge de progression et le PSG entend le conserver le plus longtemps possible. Il en va de même pour d’autres joueurs du club, qui ont récemment prolongé ou s’apprêtent à le faire. Les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent ainsi préserver l’ossature de l’équipe championne d’Europe pour les saisons à venir.

João Neves est en grande forme cette saison et ne compte pas relâcher ses efforts, déterminé à se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2026 avec la sélection portugaise. Chaque match est une opportunité pour lui de continuer à progresser et de consolider son statut de joueur incontournable du Paris Saint-Germain.

Ce mercredi soir, il aura une nouvelle occasion de briller en Ligue des champions face à l’AS Monaco, sur la pelouse du Parc des Princes. Son esprit est sans doute plus léger après avoir trouvé un accord avec le club pour prolonger son contrat d’un an dans la capitale, ce qui lui offre désormais une stabilité de plus pour se concentrer sur ses performances.