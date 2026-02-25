Ayari ICONSPORT_360352_0039

YL : Le PSG se qualifie en quart de finale

PSG25 févr. , 15:52
parCorentin Facy
0
Huitième de finale de Youth League
PSG - Helsinki : 6-1
Buts : Ayari (x2), Mounguengue, Jangeal, Idder, Khafi pour le PSG ; Berisha pour Helsinki
0
Articles Recommandés
Amar Memic ICONSPORT_278338_0014
OL

OL : Matthieu Louis-Jean tente un gros coup avec une référence en Europe

Afonso Moreira ICONSPORT_311320_0275
OL

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Ismael Kamissoko 750x536
OM

Le Paris FC fait capoter un beau transfert de l'OM

psg joao neves peut remplacer hakimi iconsport 268468 0243 398529
PSG

PSG : Joao Neves prolonge, le Real était visé

Fil Info

25 févr. , 17:00
OL : Matthieu Louis-Jean tente un gros coup avec une référence en Europe
25 févr. , 16:33
OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non
25 févr. , 16:30
Le Paris FC fait capoter un beau transfert de l'OM
25 févr. , 16:10
PSG : Joao Neves prolonge, le Real était visé
25 févr. , 16:06
L'UEFA rejette l'appel de Benfica pour Prestianni
25 févr. , 15:50
Bodo Glimt écrase l'Inter, Cristian Chivu récompensé
25 févr. , 15:30
TV : Il contacte Canal+ en douce pour sauver la Ligue 1
25 févr. , 15:10
PSG : Le CUP punit ses Ultras pour Monaco

Derniers commentaires

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Fofana, c'est inquiétant qiand même. Si ça continue comme ça, il ne va jouer que 2 mois, si il n'est pas blessé de nouveau. Sans compter le temps qu'il mettra pour retrouver le rythme et son niveau. A moins d'une fin en boulet de canon, si on ajoute sa première partie de saison pas terrible, ça ressemble pour l'instant à une saison complètement ratée.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

C'est surement celui qui nous manque le +.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...

OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading