Vinicius et Gianluca Prestianni ICONSPORT_350113_0070

L'UEFA est pro-Real Madrid, Gianluca Prestianni est dégoûté

Ligue des Champions25 févr. , 17:20
parCorentin Facy
9
L’UEFA a rejeté ce mercredi après-midi l’appel du Benfica Lisbonne, qui espérait pouvoir aligner Gianluca Prestianni contre le Real Madrid ce mardi en barrage retour de la Ligue des Champions.
L’UEFA n’est pas du genre à revenir sur ses décisions et l’a de nouveau prouvé ce mardi. Pour rappel, l’instance européenne a pris la décision de suspendre Gianluca Prestianni à titre conservatoire après les fortes suspicions de racisme à l’encontre de Vinicius Junior lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid mardi dernier. Une décision contestée par le club portugais, qui a fait appel auprès de l’UEFA pour obtenir l’autorisation d’aligner le milieu offensif argentin face aux Merengue ce mercredi soir en barrage retour.
Un appel rejeté par l’instance, qui a confirmé la suspension de Gianluca Prestianni. De quoi rendre fou de rage le joueur du Benfica Lisbonne, qui a réagi à sa suspension confirmée. « Donner un coup de poing, c’est autorisé et non sanctionné » a d’abord lancé Prestianni en référence au coup donné par Federico Valverde au match aller sans être sanctionné d’un carton rouge.

Lire aussi

L'UEFA rejette l'appel de Benfica pour PrestianniL'UEFA rejette l'appel de Benfica pour Prestianni
« Il semblerait qu’il soit possible de sanctionner sans preuves. Ils ne font même plus l’effort de cacher leur parti pris pour le Real Madrid » s’est ensuite révolté le joueur du Benfica Lisbonne, qui n’aura donc pas l’occasion de fouler la pelouse de Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Gianluca Prestianni s’était pourtant entraîné normalement avec ses coéquipiers mardi à Madrid, preuve que José Mourinho espérait un revirement de situation et une décision favorable de l’UEFA. Ce qui n’a donc pas été le cas, au grand dam du joueur argentin de 20 ans.
9
Articles Recommandés
Ousmane Dembélé ICONSPORT_350033_0337
PSG

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

ICONSPORT_282835_0049
Ligue des Champions

Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_312883_0682
Ligue des Champions

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Jean-Michel Aulas ICONSPORT_360354_0035
OL

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Fil Info

25 févr. , 20:00
« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique
25 févr. , 19:55
Real Madrid - Benfica : les compos (21h sur Canal+Foot)
25 févr. , 19:53
PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)
25 févr. , 19:40
OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc
25 févr. , 19:20
TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?
25 févr. , 19:00
Un célèbre consultant envoie Nantes en Ligue 2
25 févr. , 18:40
L'OM et Greenwood, la séparation se précise
25 févr. , 18:20
60 ME sur Pape Gueye, Manchester United a craqué
25 févr. , 18:00
PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Derniers commentaires

« Quelque chose de bizarre avec Dembélé », le PSG panique

On parle d un joueur qui a joué 65 matchs toutes compétitions, l an dernier; qui n a eu que très peu de repos a l inter saison et aucune préparation physique, sans compter que sa 1ere blessure lui a fait perdre le peu de rythme qu il avait, il faut donc etre stupidebpoir ne pas comprendre que tout cela joue sur le physique d un joueur qui avait deja une propension à se blesser

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Pour Lyon c’est simple OL TV

TV : Des matchs de l'OM et de l'OL en plein été sur Ligue1+ ?

Les matchs amicaux c'est une bonne idée, c'est toujours la croix et la bannière pour voir jouer son club

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Toi le roi des crétin tu peux parler 🤣😂🤣

PSG : Le départ de Mayulu déjà annoncé

Ferme ta gueule imbécile rageux c pas tt le monde ki se couche devant le Quatar

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading