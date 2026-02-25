L'UEFA est pro-Real Madrid, Gianluca Prestianni est dégoûté

L’UEFA a rejeté ce mercredi après-midi l’appel du Benfica Lisbonne, qui espérait pouvoir aligner Gianluca Prestianni contre le Real Madrid ce mardi en barrage retour de la Ligue des Champions.

L’UEFA n’est pas du genre à revenir sur ses décisions et l’a de nouveau prouvé ce mardi. Pour rappel, l’instance européenne a pris la décision de suspendre Gianluca Prestianni à titre conservatoire après les fortes suspicions de racisme à l’encontre de Vinicius Junior lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid mardi dernier. Une décision contestée par le club portugais, qui a fait appel auprès de l’UEFA pour obtenir l’autorisation d’aligner le milieu offensif argentin face aux Merengue ce mercredi soir en barrage retour.

Un appel rejeté par l’instance, qui a confirmé la suspension de Gianluca Prestianni. De quoi rendre fou de rage le joueur du Benfica Lisbonne, qui a réagi à sa suspension confirmée. « Donner un coup de poing, c’est autorisé et non sanctionné » a d’abord lancé Prestianni en référence au coup donné par Federico Valverde au match aller sans être sanctionné d’un carton rouge.

« Il semblerait qu’il soit possible de sanctionner sans preuves. Ils ne font même plus l’effort de cacher leur parti pris pour le Real Madrid » s’est ensuite révolté le joueur du Benfica Lisbonne, qui n’aura donc pas l’occasion de fouler la pelouse de Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Gianluca Prestianni s’était pourtant entraîné normalement avec ses coéquipiers mardi à Madrid, preuve que José Mourinho espérait un revirement de situation et une décision favorable de l’UEFA. Ce qui n’a donc pas été le cas, au grand dam du joueur argentin de 20 ans.