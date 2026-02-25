OL : Matthieu Louis-Jean tente un gros coup avec une référence en Europe

Comme l’été dernier avec Sulc, Moreira ou Kluivert, l’OL tentera de se renforcer avec des joueurs peu connus en Europe lors du prochain mercato. En ce sens, Matthieu Louis-Jean a déjà coché le nom d’Amar Memic.

L’Olympique Lyonnais a réalisé l’exploit de bâtir un effectif très compétitif avec des moyens financiers très limités l’été dernier. Le club rhodanien a fait plusieurs paris qui se sont avérés payants en misant sur des joueurs très peu connus en Europe à l’instar de Ruben Kluivert, Pavel Sulc, Afonso Moreira ou encore Tyler Morton. Une réussite à laquelle le directeur sportif Matthieu Louis-Jean n’est pas étranger, ce dernier réalisant un formidable travail avec la cellule de recrutement de l’OL.

L’été prochain encore, il faudra se montrer malin sur le marché des transferts. Le club rhodanien pourrait disposer de moyens plus importants que lors de l’intersaison 2025, mais le mot d’ordre sera toujours d’être créatif avec des coups bien sentis dans des championnats peu exposés. C’est ainsi que, comme indiqué par ailleurs, l’Olympique Lyonnais a coché le nom d’Amar Memic , latéral droit très offensif du Viktoria Plzen en République Tchèque.

Memic, le meilleur latéral de son championnat

« Le meilleur latéral du championnat à l’OL ? Amar Memić (25) serait dans le viseur du 3e de Ligue 1. Auteur d'une saison remarquable, l'ancien de Karviná fait tourner les têtes. Cette saison en championnat, c'est 23 matchs pour 3 buts et 7 passes décisives » a publié le compte spécialisé, avant de répondre à quelques questions de supporters lyonnais sur le profil d’Amar Memic. L’international bosnien de 25 ans est peu connu en France mais selon le compte spécialisé sur X @TchequieFootFR, il ne fait aucun doute que l’OL réaliserait une très belle affaire en faisant venir l’ancien joueur du MFK Karvina.a publié le compte spécialisé, avant de répondre à quelques questions de supporters lyonnais sur le profil d’Amar Memic.

« Il joue piston si il y a une défense à 3 et latéral pure si défense à 4. Mais sachant qu'il jouait ailier à Karviná, il peut clairement couvrir tout le couloir » a-t-il expliqué avant de s’avancer sur le prix d’un potentiel transfert. « Je pense que ça pourrait se taper entre 5 et 6 millions je pense. Il a encore besoin de progresser mais sa vitesse lui permet d'un peu compenser défensivement » analyse le spécialiste du football tchèque sur X. Autant dire que pour Matthieu Louis-Jean, cette piste ressemble à une très belle affaire potentielle. Reste à voir si l’OL, qui pourrait avoir besoin d’un latéral droit pour amener de la concurrence à Ainsley Maitland-Niles, ira au bout en proposant une offre ferme au Viktoria Plzen pour le transfert d’Amar Memic cet été.