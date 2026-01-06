ICONSPORT_278179_0128

OM : Robinio Vaz fait ses valises, le peuple a tranché

OM06 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
2
Le dossier Robinio Vaz a pris un virage soudain avec le souhait de l'OM de stopper les négociations et de le mettre en vente. Les supporters ont choisi leur camp, et ce n'est pas celui du jeune attaquant. 
Comme pour tous les clubs français en dehors du PSG, il est très difficile de conserver les jeunes joueurs qui explosent pour les formations de Ligue 1. Cela vaut aussi pour l’OM, qui a pourtant décidé ces dernières années de mettre en avant son centre de formation en utilisant ses meilleurs éléments au plus haut niveau. C’est le cas avec le très prometteur Robinio Vaz, qui s’est révélé cette saison comme une vraie solution en tant que joker offensif, avec 4 buts en 13 apparitions en Ligue 1. 
Mais à seulement 18 ans, l’attaquant de l’OM a des fourmis dans les jambes et un appétit qui est pour le moment surtout financier. Roberto De Zerbi a fait savoir qu’il était mis de côté en ce moment car il n’avait pas assez « faim », même si le timing avec les négociations pour sa prolongation est assez troublant. De son côté, le club provençal estime avoir fait son travail en lui proposant un salaire multiplié par 6 et un contrat longue durée. Mais cela n’a pas suffi aux yeux de Vaz et de son entourage, persuadés que l’attrait de l’étranger lui permet de viser plus haut, à l’OM ou ailleurs. 

L'OM et les supporters en ont marre de Vaz

Ce petit jeu de négociations a visiblement agacé tout le monde à Marseille. Au sein du club, on a mis les discussions sur pause et selon L’Equipe, on étudie la possibilité d’une vente en cas de belle offre pour montrer qu’on ne peut pas tout donner à un jeune avec une poignée de matchs dans l’élite, aussi prometteur soit-il. Et chez les supporters, ce sentiment d’impunité avec un élément qui n’a rien prouvé a le don d’exaspérer. 
Pour beaucoup de fans qui se sont exprimés sur les réseaux, l’OM n’est clairement pas en tort dans ce dossier, et Robinio Vaz doit signer le contrat proposé par Pablo Longoria ou bien quitter le club. « Mentalité de m… ainsi que leur entourage, ces jeunes qui se voient plus beaux qu’ils ne sont », « Je l’aimais bien ce jeune mais désolé, bon débarras, pas de starlette ici », « salaire x6 et t’es pas content, si bonne offre c’est ciao », « il n’a ni famille ni entourage pour le remettre sur terre », ont pesté les fans de l’OM. Ces derniers ont tôt fait de rappeler que de nombreux joueurs ont rapidement quitté Marseille avec la promesse d’exploser ailleurs, et que cela n’a pas forcément fonctionné pour tout le monde. L’avenir le dira, mais Robinio Vaz est, sauf coup de théâtre, en train de se diriger vers la sortie d’une aventure qui aura à peine commencé. 

2
Derniers commentaires

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

pas joueur confirmé mais 30 millions la blague

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

trouve moi un joueur qui touche 10k par mois et qui vaut 30 millions c'est pas des bout de match qui fait que voila

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

60k par mois faut pas abuser non plus on comprend pourquoi marseille ne garde jamais ses jeunes

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

ya plus de doute sur marseille que sur paris!!

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

peu importe le budget etait quasiment le meme et c'est factuel

